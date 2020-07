Marvel’s 616 : Extraits du docusérie original de Disney+

Découvrez deux extraits de Marvel’s 616, docusérie à venir sur Disney+.

Disney + et Marvel Entertainment ont partagé deux extraits de la nouvelle série d’anthologie originale à venir, Marvel’s 616, qui plonge dans les histoires, les personnages et les créateurs qui ont contribué à façonner Marvel et son héritage dans ce qu’est l’univers aujourd’hui.

Le premier extrait est tiré de l’épisode 2 intitulé Higher Further, Faster qui a été réalisé par Gillian Jacobs (Community). L’épisode fait la lumière sur les femmes de Marvel Comics et l’extrait dévoile les origines de Ms Marvel, un personnage musulman créée par Sana Amanat, G. Willow Wilson et Adrian Alphona.

Le deuxième extrait de Marvel’s 616 est tiré de l’épisode 4 réalisé par Paul Scheer (The League) intitulé Lost and Found. L’épisode suit le voyage révélateur et souvent hilarant du comédien pour découvrir les personnages «oubliés» de Marvel Comics.

Marvel’s 616 explore comment le riche héritage d’histoires, de personnages et de créateurs de Marvel existe dans le monde. Chaque documentaire, réalisé par un cinéaste unique, explore les intersections de la narration, de la pop culture et du fandom au sein de l’univers Marvel.

Pour le moment, il n’y a pas encore de date de diffusion pour Marvel’s 616.

Marvel’s 616 – Extraits

Crédit ©Disney+