Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Un personnage se sacrifie pour sauver les autres (spoilers et promo)

Un personnage de Agents of S.H.I.E.L.D. se sacrifie dans un twist tragique pour sauver l’équipe. Spoilers et promo.

Le dernier épisode en date de la série Agents of S.H.I.E.L.D. a vu la mort très émouvante d’un personnage. Alors que l’équipe était coincée dans une boucle temporelle, Daisy et Coulson sont les seules qui se rappellent des boucles précédentes. A chaque fois que le Zephyr passe à côté d’un vortex, la boucle repart.

Seule Jemma sait comment l’arrêter mais elle ne s’en souvient pas à cause de l’implant qui bloque sa mémoire. Mais à chaque fois qu’ils tentent de le retirer, ils doivent faire face à Enoch qui a un programme qui lui a été intégré pour protéger l’implant à tout prix, cela implique tuer tous ceux qui s’en approchent. La team est donc morte à plusieurs reprises mais à chaque fois, la boucle repartait et ils vivaient à nouveau.

Au final, Daisy et Coulson ont réussi à retirer l’implant et ont découvert comment arrêter la boucle mais cela signifie la perte d’Enoch. En effet, ils ont besoin d’une pièce qui est essentiellement le « cœur » d’Enoch pour réparer le Zephyr. Sans y réfléchir une seconde, Enoch se sacrifie et leur donne la pièce.

La mort d’Enoch est très émouvante, celui qui était un robot est devenu un être plein d’humanité et de cœur. Il est triste de le voir partir ainsi mais il a rempli sa mission, celle d’aider et de protéger son équipe à tout prix. Ce sacrifice montre combien il a grandit avec l’équipe, c’est un départ tragique mais noble et ça entre complètement dans la nature du personnage. Il était bien plus qu’un simple Chronicom, c’était un membre de l’équipe.

Cet épisode a été réalisé avec talent pas Elizabeth Henstridge alias Jemma Simmons. Le fait que ce soit un membre du casting qui a réalisé cet épisode est une bonne chose parce sa proximité avec l’équipe a vraiment bien servi les scènes émouvantes de l’épisode.

Bien sûr, avant qu’Enoch ne s’éteigne complètement, il a révélé à Daisy que si elle et ses amis survivraient à leur mission actuelle, l’équipe ne survivra pas dans le futur. « J’ai vu le futur », a-t-il expliqué. « Continuez cette mission et chérissez-la…. car ce sera votre dernière mission ensemble. »

Il semble ainsi qu’Enoch a laissé un indice sur la toute fin de la série. Que cela signifie-t-il ? Il faudra attendre encore quelques semaines pour le savoir.

Pour finir, toujours aucune nouvelle de Fitz. Enoch n’aura pas pu dire au revoir à son meilleur ami. Etant donné leur amitié, il est dommage qu’ils n’aient pas pu se dire adieu.

La semaine prochaine, Malick est de retour et il compte bien semer le chaos avec la sœur de Daisy. La mère de Daisy, Jiaying, sera également de retour et cette fois-ci, elle croisera la route de sa fille comme le montre la promo.

Agents of S.H.I.E.L.D., c’est le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.LD saison 7 – Promo 7×10 – Stolen