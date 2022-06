La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur : Hunter Schafer dans la préquelle Hunger Games

Hunter Schafer de Euphoria rejoint la préquelle de Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, dans le rôle de Tigris.

Hunter Schafer emménage à Panem. L’actrice de la série Euphoria a rejoint le casting du film La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, la préquelle de Hunger Games actuellement en préparation pour Lionsgate. Elle rejoint Tom Blyth et Rachel Zegler qui sont les acteurs principaux du film.

Schafer incarnera Tigris Snow, la cousine et confidente de Coriolanus qui le conseille en tout – de son rôle de mentor jusqu’au cœur de sa morale. Interprétée par Eugénie Bondurant dans la franchise originale, Tigris était connue comme une styliste prisée du Capitole. Elle se révèle être la cousine de Coriolanus dans la préquelle.

La préquelle se déroule des années avant que Coriolanus Snow (Blyth) ne devienne le féroce président de Panem. Le jeune de 18 ans est le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. Alors que les 10e Hunger Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est alarmé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird (Zegler), tribut féminin du district appauvri 12.

Mais, après que Lucy Gray ait retenu toute l’attention de Panem en chantant pendant une cérémonie, Snow pense qu’il pourrait peut-être renverser la vapeur en leur faveur. Unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.

Josh Andrés Rivera, vu dans West Side Story auprès de Rachel Zegler, a également été choisi pour jouer Sejanus Plinth, l’ami de Coriolanus, Pour le reste du casting, avec les tribuys et les mentors, c’est par ici.

Réalisé par Francis Lawrence, Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, sortira en salles le 17 novembre 2023.

