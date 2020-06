Marvel’s Avengers : Le jeu confirmé sur Playstation 5 et Xbox Series X

Square Enix annonce que Marvel’s Avengers sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès la sortie des consoles prévue pour la fin d’année 2020.

Que les fans se rassurent, Marvel’s Avengers sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X quand les consoles sortiront à la fin de l’année. Les joueurs qui possèdent le jeu sur les plateformes actuelles pourront bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers les plateformes nouvelles générations, qu’ils passent d’une PlayStation 4 à une PlayStation 5 ou d’une Xbox One à une Xbox Series X.

Les joueurs qui feront la mise à niveau verront leurs profils de joueur et leur progression être transférés vers les nouvelles plateformes pour qu’ils puissent reprendre là où ils s’étaient arrêtés. Par ailleurs, le jeu sera compatible cross-génération : les joueurs sur PS5 pourront ainsi jouer avec leurs amis qui jouent sur PS4 et ceux sur Xbox Series X pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur Xbox One.

Selon le communiqué de Square Enix, Marvel’s Avengers sera sublimé sur les plateformes nouvelles générations grâce à leurs nouvelles fonctionnalités : des temps de chargement plus rapides, une résolution et une fidélité renforcées, des améliorations faites au niveau de la texture et des destructions d’armures, le ray tracing, et bien plus encore.

L’expérience sur PlayStation 5 sera fluide et dynamique grâce à son SSD ultra-rapide, au retour haptique de la manette PS5 DualSense et à une immersion sonore inédite. La PS5 mettra également à la disposition des joueurs un mode graphique amélioré ou un mode »Taux d’images par seconde élevé » pour que les joueurs puissent personnaliser visuellement leur expérience de jeu.

Les particularités des plateformes Xbox Series X, Stadia et PC seront communiquées prochainement.

Les personnes désirant en savoir plus sur Marvel’s Avengers sur PS5 peuvent se rendre sur le blog PlayStation où Gary Snethen, directeur technique chez Crystal Dynamics, répond en détail aux attentes des joueurs par rapport au jeu.

Rendez-vous le 24 juin à 19 h 00 (heure française) pour suivre en direct le stream de la War Table Marvel’s Avengers pour en savoir plus sur le jeu et sur le mode co-op ainsi que pour découvrir de toutes nouvelles séquences de gameplay. Le stream sera disponible sur le site du jeu.

Marvel’s Avengers sortira simultanément sur PlayStation 4, sur Xbox One, Stadia et PC dès le 4 septembre 2020.