Les Gardiens de la Galaxie 3 : Jouer Drax devient difficile pour Dave Bautista

Jouer Drax devient physiquement difficile pour Dave Bautista, c’est pour ça que Les Gardiens de la Galaxie 3 sera son dernier film du MCU..

Dave Bautista, qui joue le rôle de Drax the Destroyer dans l’univers cinématographique Marvel, a récemment annoncé qu’il se retirerait du rôle après Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn.

En apparaissant dans The Ellen Show, Bautista a expliqué sa décision d’arrêter le rôle et sa raison est qu’il vieilli. C’est difficile pour lui de maintenir sa forme physique : « J’aurai 54 ans quand le 3ème volet sortira, et se mettre torse nu devient de plus en plus difficile pour moi, le voyage arrive à sa fin et je suis juste prêt à me retirer et à conclure. »

Puisque Drax doit être torse nu tout le temps, cela met la pression sur Bautista pour qu’il s’entraîne en conséquence pour que le personnage soit attrayant. Il est évident qu’étant donné son âge, ce genre de maintient s’accompagne de difficultés accrues, et par conséquent, sa décision semble logique.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ne sera pas seulement la dernière apparition de Bautista dans le MCU, mais sera aussi probablement le dernier Marvel de James Gunn en tant que réalisateur de la franchise. Bautista a également cité le départ de James Gunn de la franchise après la fin de sa vision des personnages et de l’histoire des Gardiens.

« C’est une trilogie, et James Gunn a déjà annoncé que c’était son dernier film, et quand James aura fini, j’en aurai fini. »

Dave Bautista est actuellement à l’affiche du film Army of the Dead, disponible sur Netflix. Il apparaîtra également bientôt dans Dune de Dennis Villeneuve et a été récemment casté dans A Couteaux Tirés 2 aux côtés de Daniel Craig et Edward Norton.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en 2023.

Source : ScreenRant / Crédit ©Marvel/Disney