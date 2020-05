Netflix va supprimer les comptes inactifs

La plateforme Netflix va désactiver les comptes inactifs depuis plus d’un an.

Netflix a annoncé qu’ils allaient désabonner les clients qui n’utilisent plus leurs comptes depuis trop longtemps. Cela signifie que si un abonné n’a pas utilisé son compte depuis plus d’un an, il sera automatiquement désactivé et le client ne sera plus prélevé.

Dans un post sur le blog officiel de la plateforme, ils annoncent : « Vous connaissez ce sentiment de naufrage quand vous réalisez que vous avez signé pour quelque chose mais que vous ne l’avez pas utilisé depuis des lustres ? Chez Netflix, la dernière chose que nous voulons, c’est que les gens paient pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas, » explique le groupe.

Mais ne vous inquiétez pas, votre compte ne va disparaître sans prévenir. Netflix explique que tous les utilisateurs qui n’ont pas regarder un seul contenu depuis plus de 12 mois vont recevoir un e-mail qui leur demandera s’ils souhaitent continuer à payer leur abandonnement ou non. Si les clients ne répondent pas, l’abonnement sera annulé mais s’ils expriment le désir de le conserver, il ne sera pas supprimé.

Apparemment, moins de 0,5% des comptes Netflix sont inactifs, ce qui représente quelques milliers de personnes. Evidemment, le client est libre de se réabonner à tout moment et sachez que si vous vous désabonné de Netflix puis décidez revenir dans les 10 mois, votre compte est gardez intact avec vos favoris, votre profil et tous vos détails.

Source : Yahoo Finance / Crédit ©Netflix