Batwoman : Wallis Day de Krypton veut remplacer Ruby Rose

Wallis Day, vue dans la série Krypton, exprime le désir de jouer Batwoman après le départ de Ruby Rose.

Depuis l’annonce du départ de Ruby Rose de la série Batwoman, les fans se demandent qui pourrait bien la remplacer dans le rôle-titre. Depuis quelques jours, le nom d’une actrice a fait surface das les « fancast » et son visage n’est pas inconnu des fans de DC.

Wallis Day, qui a joué dans la série Krypton, a posté une vidéo d’elle-même suggérant qu’elle se verrait bien dans le rôle. On la voit en plein entrainement de boxe avec le message « Rester concentrée et toujours travailler vers le prochain rôle. »

Keeping focussed & always working towards the next role.. 💪🏽 #actress pic.twitter.com/WTUd1QS8cB — Wallis Day (@wallisday) May 20, 2020

Puis quand un fan lui dit que la CW cherche une nouvelle Batwoman, elle répond que ce serait « un job de rêve ».

Sounds like a dream job!!! 🌟🦇💯 — Wallis Day (@wallisday) May 20, 2020

Wallis Day est un choix très intéressant pour le rôle. Elle ressemble un peu à Ruby Rose et dégage plus ou moins la même énergie. Elle a aussi de l’expérience dans le monde de l’action et de DC, ce qui est un plus.

La chaîne CW et la production sont à la recherche d’une actrice LGBTQ et si Day n’a pas publiquement parler de sa sexualité, elle a toujours été une défenseuse vocale des droits LGBTQ. De plus, son personnage Nyssa-Vex dans Krypton s’est révélée être bisexuelle.

Day n’est pas la seule actrice a avoir exprimé de l’intérêt pour le rôle. Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine ou encore Jade Tailor de The Magicians ne refuseraient pas le rôle de Batwoman.

« Lit tout à propos de Batwoman »

*reads everything about Batwoman — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

« Donc… puisque #rubyrose ne joue plus #Batwoman sur #BatwomanCW Je pense qu’ils devraient caster quelqu’un avec des compétences de combat (comme le krav maga) qui a déjà joué une bad ass à l’écran ces 5 dernières années et aime travailler des heures folles ! Je dis ça je dis rien @TheCW, j’attends ici »

I’m just gonna leave this right here… just a little #bts rehearsal footage. pic.twitter.com/DlRDPH9GzQ — Jade Tailor (@JadeTailor) May 21, 2020

Pour le moment, personne n’a encore été casté pour reprendre le rôle. On attend de voir si Greg Berlanti et son équipe de l’Arrowverse coïncidèrent au mois le choix de Wallis Day.

Source : CBR et ComicBook / Crédit ©DC