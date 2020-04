Westworld saison 4 : HBO renouvelle la série

HBO renouvelle la série Westworld pour une saison 4.

Le monde des hôtes et autres robots va continuer sur le petit écran. Alors que la saison 3 est toujours en cours de diffusion, HBO vient d’annoncer le renouvellement de la série Westworld pour une saison. 4.

Ce renouvellement est un pas en avant vers le plan des créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy qui espèrent avoir au moins cinq saisons pour raconter leur histoire.

Cependant, comme la série est très longue à produire, il est possible qu’elle ne revienne pas avant au moins un an et demi, voire deux ans. Selon EW, la série sera de retour sur les écrans en 2022 puisque la production ne reprendra pas avant au moins 2021.

« Du parc à thème Western à la métropole technocratique du futur proche, nous avons pleinement profité de chaque rebond et détournement de l’esprit des maîtres conteurs Jonathan Nolan et Lisa Joy », a déclaré Casey Bloys, président de HBO Programming. « Nous sommes impatients de voir où leur vision inspirée nous emmène ensuite. »

La saison 3 de Westworld est actuellement diffusée sur HBO et OCS. Il reste encore deux épisodes avant la fin de la saison.

Source : EW / Crédit ©HBO