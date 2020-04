Bloodshot et L’Extraordinaire Mr. Rogers : En exclusivité sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video distribuera en exclusivité SVOD en France les films Bloodshot avec Vin Diesel et L’Extraordinaire Mr. Rogers avec Tom Hanks.

Amazon Prime Video annonce aujourd’hui un accord avec Sony Pictures Television et proposera en exclusivité SVOD en France deux films initialement prévus pour une sortie en salles : Bloodshot, l’adaptation du comic-book à succès avec Vin Diesel, sera disponible à partir du 28 avril 2020 et L’Extraordinaire Mr.Rogers avec Tom Hanks dans le rôle du célèbre présentateur Fred Rogers (un rôle pour lequel l’acteur a été nominé aux Golden Globes et aux Oscars 2020) sera disponible sur Prime Video à partir du 14 mai 2020.

Bloodshot : Ray Garrison (Vin Diesel) est un soldat tué en mission. Ramené à la vie par la RST Corporation, l’organisation l’a transformé en super-humain : des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend pratiquement invincible. Il est plus fort que jamais et peut guérir instantanément de ses blessures. Mais si la RST Corporation contrôle son corps, elle a également la main sur son esprit. Ray ne peut plus distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas… mais sa mission est de le découvrir !

Le casting de Bloodshot comprend aussi Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell et Guy Pearce.



L’Extraordinaire Mr. Rogers : Le film (précédemment intitulé Un Ami Extraordinaire) est adapté d’une histoire vraie, celle de Fred Rogers (Tom Hanks), un présentateur américain dont l’émission de télévision pour enfants Mister Rogers’ Neighborhood a été suivie par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001. Alors que Tom Junod (Matthew Rhys), un journaliste blasé, se voit confier la rédaction de son portrait, il surmonte son scepticisme naturel et en apprend davantage sur la gentillesse, l’amour et le pardon grâce à cet ami extraordinaire.

Crédit ©Sony Pictures