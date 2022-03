Stranger Things saison 4 : Nouvelles images

Découvrez de nouvelles images pour la saison 4 de Stranger Things.

Netflix vient de donner un nouvel aperçu de la prochaine saison de Stranger Things. Cela fait un moment que les fans n’ont pas vu les personnages et les enfants ont tous bien grandi depuis la saison 3.

Dans ces nouvelles images publiées sur Twitter, vous pouvez voir à quel point l’ambiance est différente pour la saison 4. Tout le monde est dispersé un peu partout avec des aperçus de Hawkins, de Californie, et peut-être d’autres dimensions.

And on Day 65, we got our first look at ST4. (this is just a taste of the eggo. link in bio to https://t.co/sdbq7ANsMx for full extravaganza.) pic.twitter.com/XvNnd88vLL

— Stranger Things (@Stranger_Things) March 23, 2022