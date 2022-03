Gotham Knights : Misha Collins sera Double-Face alias Harvey Dent

Misha Collins de Supernatural sera Double-Face dans la série Gotham Knights de la CW.

Misha Collins de Supernatural reste fidèle à la CW et arrive à Gotham City en tant que Double-Face, alias Harvey Dent, dans la série Gotham Knights, actuellement en préparation. Collins a annoncé la nouvelle sur Twitter avec une référence amusante à l’ange Castiel qu’il a joué dans Supernatural.

« J’ai demandé si ma version du personnage pouvait porter un trench-coat beige par-dessus le costume gris. (Je ne suis pas sûr d’être à l’aise devant une caméra sans ça.) », a tweeté Collins.

Natalie Abrams, scénariste et coproductrice exécutive de Gotham Knights, a confirmé la nouvelle en retweetant le poste de Collins avec un accueil chaleureux. « Extrêmement ravie d’accueillir @mishacollins dans la famille #GothamKnights. J’ai hâte que tout le monde rencontre notre Harvey Dent ! » elle a tweeté.

Extremely excited to welcome @mishacollins to the #GothamKnights family. Can’t wait for everyone to meet our Harvey Dent! https://t.co/KfrtuekXCz

— Natalie Abrams (@NatalieAbrams) March 23, 2022