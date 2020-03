Westworld saison 3 : Comment la série a décroché ces caméos Game of Thrones (spoilers)

Le deuxième épisode de la saison 3 de Westworld contient des caméos de la série Game of Thrones. Spoilers.

Avant le début de la diffusion de la saison 3 de Westworld, il a été révélé que les showrunners de Game of Thrones feraient une apparition dans la série. Ce qui n’a pas été dit, c’est qu’un autre caméo de la série médiévale se trouve dans la série futuriste.

Dans l’épisode, à voir dès aujourd’hui sur OCS, Bernard (Jeffrey Wright) et Stubbs (Luke Hemsworth) se faufilent dans le côté technique du parc pour enquêter sur la disparition de Maeve (Thandie Newton). Ils découvrent alors Drogon, la star cracheuse de feu de Game of Thrones qui est apparemment une attraction robotique du monde médiéval du parc. Non seulement cela, mais les producteurs exécutifs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss travaillent en tant que techniciens dans le parc qui voulaient voler le dragon et l’emmener au Costa Rica.

Lisa Joy et Jonathan Nolan, les showrunners de Westworld, sont amis avec Benioff et Weiss depuis qu’ils les ont rencontrés sur le tournage de la première saison, il leur ont donc rendu service. « Ces mecs sont vraiment les plus adorables, » confie Nolan à Variety.

« Nous sommes arrivés chez HBO avec une grande série ambitieuse à un moment où leur série était et est la plus grande chose qui ait jamais été à la télévision. Et ils étaient si accueillants et si gentils avec nous à un moment où nous nous débattions pendant la première saison et essayions de comprendre comment cela fonctionnerait. Nous sommes restés amis depuis. »

Il se trouve aussi que George RR Martin était impliqué dans ce crossover particulier. « Nous sommes également amis avec George RR Martin, et George avait toujours dit depuis la première saison : « Nous devons faire un lien avec Game of Thrones.» (…) George a donc toujours pitché un crossover. » L’écrivain voulait apparemment créé un monde « Game of Thrones » mais la série n’ira pas jusque-là.

Le dragon que l’on voit dans l’épisode est le vrai Drogon, « Nous avons travaillé avec leur collaborateur, Pixamundo, qui a construit les dragons pour eux. C’est donc le vrai dragon, » dit Nolan.

Source : Variety / Crédit ©HBO