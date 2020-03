Outlander saison 5 : Diana Gabaldon critique une scène d’amour de l’épisode 6

L’auteure Diana Gabaldon critique durement une scène d’amour de l’épisode 6 de la saison 5 de Outlander.

L’auteure Diana Gabaldon, qui a écrit la série de romans sur lesquels la série Outlander est basée, a tweeté sa critique sévère d’une partie de l’épisode 6 de la saison 5 en cours de diffusion. Elle n’a apparemment pas aimé la scène d’amour entre Claire et Jamie qu’elle a trouvé étrange.

Elle a répondu au tweet d’une fan qui trouvait que l’alchimie entre les acteurs avait disparue. Gabaldon écrit : « Mauvais dialogues, mauvaise direction, mauvais éclairage, lieu étrange, » mais elle défend les acteurs qui n’y sont pour rien selon elle : « Les acteurs ont fait de leur mieux avec ce qu’on leur a donné pour travailler. »

Bad dialogue, bad direction, bad lighting, awkward set. Actors did their level best with what they were given to work with. https://t.co/YM2ESGgGSa

— Diana Gabaldon (@Writer_DG) March 22, 2020