Film Independent Spirit Awards 2025 : Anora sacré meilleur film

Découvrez le palmarès des Film Independent Spirit Awards 2025 qui récompensent le meilleur du cinéma indépendant et de la télévision.

Après sa Palme d’Or l’an dernier, le succès critique d’Anora continue. La comédie dramatique sur les travailleuses du sexe a poursuivi sa saison de récompenses en tant que grand gagnant des 40e Film Independent Spirit Awards, qui ont été remis hier à la jetée de Santa Monica. Le film a remporté le prix du meilleur long métrage, du meilleur réalisateur pour Sean Baker et de la performance principale pour Mikey Madison.

La comédie de Searchlight, A Real Pain, a été doublement gagnante aujourd’hui, pour le meilleur scénario du scénariste-réalisateur-star Jesse Eisenberg et pour Kieran Culkin qui remporte le prix de la meilleure performance dans un second rôle.

Le film d’animation letton sans dialogue Flow a remporté le prix du meilleur film international.

Mon Petit Renne de Netflix est le seul gagnant multiple du côté de la télévision, remportant trois prix. Richard Gadd a gagné pour la performance principale dans une nouvelle série scénarisée, et Jessica Gunning a remporté la performance révélation juste après que Nava Mau ait remporté la performance de second rôle.

Shōgun de FX, qui est arrivé en tête des nominations télévisées avec cinq citations, a remporté le prix de la meilleure nouvelle série scénarisée.

Les Spirits Awards sont une organisation distincte dans le paysage de la saison des récompenses, car ils sont spécifiquement conçus pour se concentrer sur les petites productions cinématographiques. Pour être admissible aux prix, le budget maximum qu’un film peut avoir est de 28 millions de dollars. Cependant, il n’y a pas de plafond budgétaire du côté de la télévision, les séries doivent simplement être nouvelles cette année.

Une autre distinction clé qui distingue les Independent Spirits des autres récompenses : toutes les catégories d’acteurs sont neutres en matière de genre, il y a donc globalement moins de catégories pour le cinéma et la télévision : meilleure performance principale, meilleure performance dans un second rôle et meilleure révélation, plus une catégorie meilleure distribution d’ensemble du côté de la télévision.

La cérémonie animée par Aidy Bryant est à voir gratuitement sur Youtube.

Les gagnants sont en rouges.

Cinéma

Meilleur Film

Anora

I Saw the TV Glow

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Meilleure réalisation

Ali Abbasi, The Apprentice

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

Alonso Ruizpalacios, La Cocina

Jane Schoenbrun, I Saw the TV Glow

Meilleur premier film

Dìdi

In the Summers

Janet Planet

The Piano Lesson

Problemista

Meilleure performance principale

Amy Adams, Nightbitch

Ryan Destiny, The Fire Inside

Colman Domingo, Sing Sing

Keith Kupferer, Ghostlight

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Hunter Schafer, Cuckoo

Justice Smith, I Saw the TV Glow

June Squibb, Thelma

Sebastian Stan, The Apprentice

Meilleure performance secondaire

Yura Borisov, Anora

Joan Chen, Dìdi

Kieran Culkin, A Real Pain

Danielle Deadwyler, The Piano Lesson

Jack Haven, I Saw the TV Glow

Carol Kane, Between the Temples

Karren Karagulian, Anora

Kani Kusruti, Girls Will Be Girls

Clarence « Divine Eye » Maclin, Sing Sing

Adam Pearson, A Different Man

Meilleure révélation

Isaac Krasner, Big Boys

Katy O’Brian, Love Lies Bleeding

Mason Alexander Park, National Anthem

René Pérez Joglar, In the Summers

Maisy Stella, My Old Ass

Meilleur scénario

Scott Beck and Bryan Woods, Heretic

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Megan Park, My Old Ass

Aaron Schimberg, A Different Man

Jane Schoenbrun, I Saw the TV Glow

Meilleur premier scénario

Joanna Arnow, The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Annie Baker, Janet Planet

India Donaldson, Good One

Julio Torres, Problemista

Sean Wang, Dìdi

Meilleur documentaire

Gaucho Gaucho

Hummingbirds

No Other Land

Patrice: The Movie

Soundtrack to a Coup d’Etat

Meilleur Film International

All We Imagine as Light

Black Dog

Flow

Green Border

Hard Truths

Meilleure Photo

Đinh Duy Hưng, Inside the Yellow Cocoon Shell

Jomo Fray, Nickel Boys

Maria von Hausswolff, Janet Planet

Juan Pablo Ramírez, La Cocina

Rina Yang, The Fire Inside

Meilleur montage

Laura Colwell et Vanara Taing, Jazzy

Olivier Bugge Coutté et Olivia Neergaard-Holm, The Apprentice

Anne McCabe, Nightbitch

Hansjörg Weißbrich, September 5

Arielle Zakowski, Dìdi

John Cassavetes Award

Big Boys

Ghostlight

Girls Will Be Girls

Jazzy

The People’s Joker

Robert Altman Award

His Three Daughters

Réalisateur : Azazel Jacobs

Directrice de Casting : Nicole Arbusto

Cast Ensemble : Jovan Adepo, Jasmine Bracey, Carrie Coon, Jose Febus, Rudy Galvan, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Randy Ramos Jr., et Jay O. Sanders

Producers Award

Alex Coco, Anora

Sarah Winshall, I Saw the TV Glow

Zoë Worth, Thelma

Someone to Watch Award

Nicholas Colia, Réalisateur de Griffin in Summer

Sarah Friedland, Réalisatrice de Familiar Touch

Phan Thien An, Réalisateur of Inside the Yellow Cocoon Shell

Truer than Fiction Award

Julian Brave NoiseCat et Emily Kassie, Réalisateurs de Sugarcane

Carla Gutiérrez, Réalisatrice de Frida

Rachel Elizabeth Seed, Réalisatrice de A Photographic Memory

Télévision

Meilleure nouvelle série scriptée

Mon Petit Renne

Diarra From Detroit

English Teacher

Fantasmas

Shōgun

Meilleure nouvelle série non scriptée ou série documentaire

Erased: WW2’s Heroes of Color

Hollywood Black

Photographer

Ren Faire

Social Studies

Meilleure performance lead dans une nouvelle série scriptée

Brian Jordan Alvarez, English Teacher

Richard Gadd, Mon Petit Renne

Lily Gladstone, Under the Bridge

Kathryn Hahn, Agatha All Along

Cristin Milioti, The Penguin

Julianne Moore, Mary & George

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Anna Sawai, Shōgun

Andrew Scott, Ripley

Julio Torres, Fantasmas

Meilleure performance secondaire dans une nouvelle série scriptée

Tadanobu Asano, Shōgun

Enrico Colantoni, English Teacher

Betty Gilpin, Three Women

Chloe Guidry, Under the Bridge

Moeka Hoshi, Shōgun

Stephanie Koenig, English Teacher

Patti LuPone, Agatha All Along

Nava Mau, Mon Petit Renne

Ruth Negga, Presumed Innocent

Brian Tee, Expats

Meilleure performance révélation dans une nouvelle série scriptée

Jessica Gunning, Mon Petit Renne

Diarra Kilpatrick, Diarra From Detroit

Joe Locke, Agatha All Along

Megan Stott, Penelope

Hoa Xuande, The Sympathizer

Meilleure ensemble dans une nouvelle série scriptée

How to Die Alone

Cast Ensemble : Melissa DuPrey, Jaylee Hamidi, KeiLyn Durrel Jones, Arkie Kandola, Elle Lorraine, Michelle McLeod, Chris “CP” Powell, Conrad Ricamora, Natasha Rothwell, Jocko Sims