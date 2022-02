The Batman : Robert Pattinson n’est pas sûr que Superman fonctionne dans son univers

Robert Pattinson n’est pas certain que Superman fonctionnerait dans le nouvel univers de Batman créé par Matt Reeves.

C’est bien connu, Batman et Superman sont deux personnages qui ont souvent interagit ensemble dans différents projets DC, que se soit sur papier ou à l’écran. Ils font tous les deux partie de la Justice League et se côtoient souvent même si l’un est plus terre-à-terre que l’autre, il arrivent à fonctionner dans le même univers.

Cependant, Robert Pattinson, qui est le nouveau Batman, n’est pas certain que le nouvel univers créé par Matt Reeves soit compatible avec Superman. Cette nouvelle version est libre de ne pas entrer dans la continuité de ce qui l’a précédée puisque c’est un univers différent. Warner Bros prend avantage du multivers et pourrait ainsi réintroduire des personnages déjà connus mais différemment.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook, Pattinson a parlé des chances de voir d’autres personnages de premier plan de DC comme Superman dans les futures suites. Bien qu’il ait discuté de l’idée d’ajouter des éléments fantastiques à l’univers de Reeves, The Batman opte pour un ton terre-à-terre, similaire à la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Même si l’acteur britannique n’écarte pas l’idée de voir d’autres super-héros débarquer.

« J’adore l’idée d’essayer de comprendre comment intégrer… Nous avons parlé de la façon d’obtenir les éléments fantastiques parce que le monde de Matt, son point de vue sur celui-ci est tellement ancré, et je me dis, ‘Comment pouvez-vous ajouter …?’ Comme, nous parlions l’autre jour, comme, ‘Pouvez-vous ajouter Superman mais il n’a tout simplement aucun pouvoir ? C’est juste un mec avec une cape ? « , A déclaré Pattinson. « Il est du genre, ‘Je suis Superman!’ Et on lui répond, ‘Et alors ?’ »

Le monde de Batman créé par Matt Reeves est sensé être le plus réaliste possible, ce n’est donc pas étonnant que pour l’instant, le Krytonnien ne soit pas une option a exploré. Peut-être que ces éléments seront ajouté plus tard, un peut comme la série Arrow l’a fait à l’époque.

Si cet univers de Batman arrive à s’étendre avec une suite, on attend de voir si des éléments un peu plus fantastiques/SF seront ajoutés.

The Batman sort le 2 mars prochain.

