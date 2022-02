Superman & Lois saison 2 : Le vrai méchant de la saison dévoilé (Spoilers)

Le véritable ennemi de la saison 2 de Superman & Lois est confirmé dans l’épisode 5. Spoilers.

Superman & Lois est revenu pour la suite de sa saison 2. Si les premiers épisodes ont confirmé la présence de Bizarro, il se trouve qu’il n’est pas tout à fait l’ennemi qu’on pensait. Dans l’épisode 5, l’enquête de Chrissy sur Ally Allston a essentiellement confirmé les pires craintes de Lois concernant la cheffe présumée de la secte.

Une prise de drogue non consenti a transporté Chrissy dans un monde alternatif, celui où elle a rencontré une version « bizarro » d’elle-même. Il convient également de noter que cet autre monde était gouverné par Ally, dont nous avons appris qu’elle perpétue l’héritage de son père à l’aide d’un mystérieux pendentif dont elle a hérité après sa mort.

En découvrant que le Dr Faulkner avait été horriblement assassiné par Bizarro, Lois et Clark soupçonnaient qu’Ally serait sa prochaine cible – et ils avaient raison. Ils sont arrivés sur les lieux quelques secondes avant que Bizarro ne vienne s’écraser à travers le mur, déclenchant une autre bataille contre Superman.

A la fin, Lara a réussi à maîtriser Bizarro à la Forteresse de la Solitude, permettant à son fils de communiquer correctement avec son jumeau étrange. Bizarro a expliqué qu’il avait pour mission de sauver à la fois son monde et celui de Superman, et qu’Ally allait déclencher une guerre. « Ally Allston va tout détruire », a-t-il déclaré. « Tes amis, ta famille, tu vas tout perdre… à moins que tu ne la tues d’abord. »

Quel est cet autre monde dans lequel les disciples d’Ally sont projetés ? Est-ce un monde pré-Crise ? C’est une rumeur qui circule mais pour le moment, tien n’est concret. Cela expliquerait tout de même pourquoi la Lucy que nous avons rencontrée dans la série est di différente de celle vue dans Supergirl. Evidemment, la série refuse toujours de reconnaitre l’existence du reste de l’Arrowverse, donc ce n’est peut-être pas lié à la Crise.

Tromperie et querelle de frères

Ailleurs, la maitresse de Kyle s’est pointée sans invitation à la quiceañera de Sarah pour lui dire qu’elle a parlé de leur liaison à une de ses amies qui a vendu l’histoire à l’opposant politique de Lana pour faire dérailler sa campagne.

Pour finir, les frères Kent s’embrouillent. Bien qu’il insiste du contraire, Jonathan devient agressif envers Jordan, probablement alimenté par la jalousie à l’égard des pouvoirs croissants de son frère. Et évidemment par la drogue qu’il prend. Après avoir vu les yeux de son frère clignoter, Jordan a accepté de garder le silence sur ce qu’il pense être les capacités naissantes de Jonathan… mais ce n’est pas tout à fait le cas. Les choses risquent clairement de mal tourner.

La semaine prochaine, Lois dit à Clark qu’elle et Chrissy prévoient de plonger plus profondément dans la société inverse et Lana et Sarah essaient de se réconforter après les événements à la quinceañera de Sarah.

Pendant ce temps, Jordan remarque quelque chose de suspect dans le cartable de Jonathan. Enfin, le lieutenant Mitch Anderson se retrouve sous le feu des critiques pour la détérioration de la relation du département de la défense avec Superman.

Superman & Lois c’est le mardi sur la CW et le mercredi sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – 2×06