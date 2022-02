Doctor Strange 2 : Un partenariat inattendu avec Scarlett Witch

L’équipe formée par Scarlet Witch et Doctor Strange dans Multiverse of Madness ne se déroulera peut-être pas comme les fans l’attendent

L’équipe de Stephen Strange avec Scarlet Witch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aura des moments inattendus, selon Richie Palmer le producteur du film. Doctor Strange 2 marquera la première apparition à l’écran de Wanda plus d’un an après sa série WandaVision.

Wanda est pleinement entrée dans le rôle de Scarlet Witch dans WandaVision, et Doctor Strange 2 la verra devenir encore plus puissante en faisant équipe avec Stephen pour cette nouvelle aventure.

Dans le cadre du numéro du printemps 2022 du magazine D23 (via The Direct), Palmer, a teasé le partenariat à venir entre Stephen et Wanda. Il a dit qu’il était temps pour ces deux êtres puissants de se joindre et que cela pourrait ne pas se dérouler comme les fans s’y attendent. Il aura une sensation classique de Marvel, mais les fans devraient se préparer à des surprises.

Parmer confie : « Ils sont sans doute deux des êtres les plus puissants, si ce n’est les plus puissants, du MCU. Ce n’était qu’une question de temps avant que nous les réunissions, et nous le faisons d’une manière assez amusante et unique. C’est une équipe Marvel classique, mais ils font des choses ensemble que vous ne vous attendriez jamais à les voir faire. »

Est-ce que ce partenariat prendra une tournure sombre ? Les événements de WandaVision ont mis la sorcière dans une position difficile de méchante, mais l’est-elle vraiment ? Devra-t-elle se racheter après ce qu’elle a fait aux habitants de Westview ? Dans le trailer, Strange lui dit qu’il n‘est pas venu la voir pour ça, mais on imagine que les actions de Wanda auront des répercutions plus larges.

Ce serait une tournure intéressante que Doctor Strange et Scarlet Witch commencent comme alliés mais deviennent ensuite des adversaires. Cela pourrait être le genre de virage inattendu auquel Palmer fait allusion, ou cela pourrait être quelque chose de complètement différent.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film, réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel/Fox