Superman & Lois : Quand Clark rencontre Lois (extrait) ; Et un méchant annoncé

Découvrez un premier extrait de Superman & Lois et le showrunner annonce la présence du méchant Professeur Thaddeus Killgrave.

Un premier extrait pour la série Superman & Lois a été dévoilé par la CW. On y découvre la première rencontre de Lois et Clark alors que ce dernier commence son premier jour de travail au Daily Planet. Lois est chargée du lui faire faire le tour du propriétaire. C’est presque un coup de foudre pour lui qui ne peut pas la lâcher des yeux.

Ailleurs, on apprend que la saison 1 contiendra le méchant Professeur Thaddeus Killgrave, un personnage créé par John Byrne et John Beatty, apparu pour la première fois dans Superman Vol. 2 #19 en 1988. C’était un génie scientifique voyou qui fabriquait des appareils et d’autres armes technologiques destinés à combattre Superman. Il a notamment vendu une bombe nucléaire au Joker qui en retour l’a utilisée contre Superman.

Todd Helbing, le showrunner de la série, a expliqué l’approche et la mécanique de la série : « Parfois, l’histoire de Superman est une vraie histoire de Superman, et c’est juste lui qui est fort et influence l’histoire d’une manière à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas, qui est l’épisode 3, » dit-il.

Il ajoute : « Parfois, c’est un nouveau méchant, mais cela entre dans la saison en général. Parfois, cela a à voir avec la mythologie de la saison. Nous ne voulions pas faire le monstre de la semaine [comme Smallville], nous ne voulions pas nécessairement faire un seul méchant, et nous ne voulions pas nécessairement faire ce que Eric Wallace [le showrunner de The Flash] fait, où il a plus une approche de roman graphique. »

C’est avant tout une affaire de famille : « Nous voulions en quelque sorte faire notre propre truc, mais le vrai but était vraiment : comment la famille réagit-elle à ce qui se passe autour d’eux ? Et quelle est la vraie signification de cela ? »

Superman & Lois suit Clark Kent (Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) alors qu’ils jonglent entre travailler (et sauver le monde) et élever leurs deux fils adolescents, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin) après leur retour à Smallville.

La série met également en vedette Emmanuelle Chriqui (Entourage) dans le rôle de Lana Lang, l’amour de Clark au lycée qui travaille maintenant comme agent de crédit; Erik Valdez (Graceland) dans le rôle du mari de Lana, Kyle Cushing; Dylan Walsh (Nip/Tuck) en tant que père intrusif de Lois, le général Samuel Lane; et Wolé Parks (The Vampire Diaries) comme un être mystérieux qui menace de bouleverser la vie idyllique de Clark et Lois.

Superman & Lois démarre le 23 février sur The CW.

Superman & Lois – Episode 1 extrait