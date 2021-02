Star Wars : Tom Holland raconte son audition ratée pour Le Réveil de la Force

Tom Holland révèle qu’il a auditionné pour un rôle dans Star Wars Le Réveil de la Force qui aurait changé la trajectoire de sa carrière.

Avant de devenir Spider-Man et de faire partie du MCU, Tom Holland a failli se retrouver dans l’univers de la galaxie très lointaine de Star Wars. En effet, l’acteur a révélé qu’il avait passé une audition pour un rôle qui aurait été très différent s’il avait été casté.

Actuellement en promo pour le film Cherry, Tom Holland a fait la révélation lors d’une récente interview. Il confit qu’il est allé très loin durant le long processus d’auditions pour le rôle de Finn qui est finalement revenu à John Boyega. Apparemment, les choses ne se sont pas particulièrement bien déroulées lors de l’une de ces auditions.

« Je me souviens de mon audition pour Star Wars, j’avais déjà passé quatre ou cinq auditions, et je pense que j’auditionnais pour le rôle de John Boyega. Je me souviens d’avoir fait cette scène avec cette dame, la pauvre et elle était un drone. Je faisais tout ça, du genre : « Nous devons retourner au vaisseau ! » Et elle disait : « Bleep, bloop bloop, bleep bloop. » Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire. J’ai trouvé ça tellement drôle. Et je me sentais vraiment mal, parce qu’elle essayait vraiment d’être un androïde ou un drone convaincant ou peu importe comment on les appelle. Ouais, je n’ai évidemment pas eu le rôle. Ce n’était pas mon meilleur moment. »

À la fin, John Boyega a été choisi pour le rôle de Finn, alias FN-2187. Dans Star Wars: Le Réveil de la Force. Dans une réalité alternative, cela aurait pu être Tom Holland et le rôle aurait certainement été différent. Dans ce scénario, nous aurions probablement également eu un Spider-Man différent, étant donné qu’il n’aurait probablement pas pu jouer les deux rôles en même temps.

Holland n’a pas travaillé avec Daisy Ridley dans Star Wars mais il l’a retrouvé quelques années plus tard puisqu’on les verra prochainement ensemble dans Chaos Walking.

Source : Backstage / Crédit ©Lucasfilm/DR