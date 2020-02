The Flash saison 6 : Une “nouvelle version” de Wally West alias Kid Flash

Kid Flash sera bientôt de retour dans The Flash et pourrait avoir de nouvelles capacités.

Keiynan Lonsdale sera bientôt de retour dans The Flash. L’acteur a quitté la série mais la porte n’était pas complètement fermée à un retour. Il reviendra dans l’épisode 14 de la saison 6 qui sera diffusé le 10 mars prochain sur la CW.

Au sujet de ce qu’ils ont concocté pour ce retour, le showrunner Eric Wallace confie à TVLine que « Ça va être assez excitant. » Il ajoute : « Quand j’ai parlé pour la première fois à Keiynan à ce sujet, il était très excité par ce qu’il a appelé cette « nouvelle version » de Wally. Et une fois sur le plateau, il aimait « le nouveau Wally West » – et ce n’est pas du tout une exagération. »

Il conclue : « C’est le même personnage que nous connaissons et aimons, mais il a grandi, il s’est approfondi et il a changé. Et il pourrait même avoir de nouvelles capacités. »

De nouvelles capacités ? On attend de voir de qu’elles sont.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW