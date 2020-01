Star Wars Rogue One : Le scénariste avait des plans pour l’Amiral Ackbar

Le scénariste Gary Whitta avait des plans pour l’Amiral Ackbar dans Star Wars Rogue One mais n’a pas pu les exécuter.

Apparemment, l’Amiral Ackbar aurait dû être présent dans le film spin-off de Star Wars, Rogue One. En effet, le scénariste Gary Whitta a révélé qu’il avait des plans pour le personnage, mais il n’a pas pu les exécuter.

Gary Whitta a confié sur Twitter qu’à un moment donné, l’amiral Ackbar était prêt à apparaître dans le film et aurait dirigé l’assaut aérien sur Scarif tandis que l’escadron Rogue One s’occupait des choses sur le terrain.

Quand un fan lui demande s’il y a quelque chose qu’il voulait inclure dans Rogue One mais qu’il n’a pas pu, il répond : « A l’origine, Ackbar devait diriger l’attaque en orbite sur Scarif mais JJ [Abrams] l’a eu en premier donc on l’a remplacé par Raddus. »

Originally Ackbar led the orbital attack over Scarif but JJ had got to him first so he was replaced with Raddus. https://t.co/xJN6EBVF4T

