Nightmare Alley : Début de tournage pour le film de Guillermo del Toro

La production du prochain film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, vient de démarrer.

La production a officiellement commencé pour le film Nightmare Alley, prochaine réalisation de Guillermo del Toro. C’est la première réalisation du cinéaste depuis sa victoire aux Oscars pour La Forme de L’eau en 2018.

Ce film est une adaptation de Nightmare Alley, basé sur le livre de William Lindsay Gresham. Del Toro a co-écrit le film avec Kim Morgan. Un film qui est décrit comme un film noir.

J. Miles Dale, qui est producteur du film a posté une photo du tournage qui révèle que Del Toro est réuni avec Dan Laustsen, le directeur de la photo de ses films Crimson Peak et La Forme de l’Eau.

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI

— J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020