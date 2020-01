Matrix 4 : Pas d’Agent Smith pour la suite

Hugo Weaving ne reprendra pas son rôle de l’Agent Smith dans le film Matrix 4.

Un des membres originaux de la trilogie Matrix ne reviendra pas pour le quatrième volet. Hugo Weaving, alias l’Agent Smith, a révélé qu’il ne reprendra pas son rôle dans la suite. Cependant, il était espéré qu’il revienne.

Weaving confie qu’il a été approché par la production qui voulait son retour mais son emploi du temps l’empêche de revenir. La situation est comparable à celle de Lambert Wilson dont le personnage est présent dans le scénario mais il ne sait pas s’il pourra le filmer à cause d’engagements précédents.

Weaving est actuellement en pleine promo pour sa pièce The Visit qu’il joue à Londres jusqu’au 13 mai prochain et la pièce entre en conflit avec le tournage du film. Il confie à Time Out : « C’est malheureux, mais en fait j’ai eu cette offre [pour The Visit] et ensuite l’offre est venue pour The Matrix, donc je savais que cela se faisait mais je n’avais pas de dates. »

Il pensais tout de même qu’il pourrait faire les deux : « Je pensais pouvoir faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer si les dates allaient fonctionner, j’ai attendu pour accepter [le rôle dans The Visit pendant cette période]. J’étais en contact avec [la réalisatrice] Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher. Nous avions donc trouvé les dates, puis elle a changé d’avis. Ils avancent sans moi. »

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 n’a pas encore de date de sortie mais le tournage devrait avoir lieu très bientôt. Il est annoncé pour le début de cette 2020.

Source : Time Out / Crédit ©Warner Bros