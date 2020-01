George R.R. Martin avoue que la série Game of Thrones aurait dû se terminer en trilogie au cinéma et non comme elle l’a été

C’est le final de cette décennie qui ne cessera pas de faire parler de lui. Un final qui a divisé les fans, déçu la critique et même certains membres impliqués dans la série : celui de Game of Thrones.

Un final qui n’a pas plus visiblement au créateur du monde adapté dans Game of Thrones : George R.R. Martin. L’auteur de la saga de fantasy à succès s’est à nouveau exprimé sur la conclusion de son épopée à la télévision, notamment concernant certains choix scénaristiques et narratifs discutables.

Beaucoup de spectateurs – Cerveau inclus- lecteurs des romans ou non, avaient des idées et théories concernant les multiples directions qui auraient pu être prises pour une saison qui semble expédiée plus que travaillée. Même Martin avoue qu’il y avait matière à faire plus dans ses romans, avec ou sans les omissions qui ont été faites pour la série.

Après avoir avoué qu’on aurait pu continuer la série sur 6 saisons au moins, l’auteur revoit sa copie en déclarant aujourd’hui qu’il y avait même matière à faire une trilogie de films si la chaîne avait choisi de finir sa série la plus plébiscitée dans de bonnes conditions. Un déclaration faite à l’occasion d’une interview avec le magazine allemand Welt.

Il avoue même qu’au détour d’une rencontre pour discuter de la conclusion de la série avec les créateurs de Game of Thrones il y a 4 ans, l’auteur et les showrunners David Benioff et Dan Weiss avaient d’autres plans en tête, notamment cette trilogie de films. Un trilogie un peu à la manière de Kaamelott (les grands esprits…) comme le voulait Alexandre Astier. Le blocage pour ce faire : HBO.

« Les responsables (de la chaine /NdC) ont déclaré qu’ils produisaient des séries TV, qu’ils ne sont pas dans l’industrie du cinéma » a expliqué George R.R. Martin. « Quand HBO fait des films inspirés de séries, comme Deadwood, ils le considèrent comme un téléfilm à voir à la télévision exclusivement, pas au cinéma ».

« Mais tout est en train de changer aujourd’hui : qu’est ce que la télévision ou le cinéma ? Tout ce mélange », constate ce dernier. Un argument valide de la part de l’acteur, à l’heure où la frontière entre les deux média est de plus en plus mince.

Les géants du streaming produisent autant de films que de séries, certains étant projetés en salles d’autres exclusivement en VOD, comme le dernier Scorsese. Game of Thrones aurait pu largement être adaptée en long métrage, il est certain, avec un succès au box-office garanti vu les audiences phénoménales de la série partout dans le monde.

C’est peut-être ce rejet qui a poussé les showrunners – qui avaient en tête de terminer la saga avant 2020 pour se concentrer sur certains projets cinématographiques – d’expédier cette dernière dans les deux dernières saisons avec des épisodes de plus de 90 minutes pour certains. Malheureusement, ce rythme expéditif, qui aurait pu fonctionner sur des long métrage peut-être, aura été le grand défaut de Game of Thrones dans ses deux dernières saisons.

Un défaut qui pour beaucoup désormais restera dans les annales avec le pire final pour une série de cette qualité et envergure.

Crédit photos ©HBO