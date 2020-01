Black Widow : Nouveau teaser à moins de 100 jours de la sortie

Marvel dévoile un nouveau teaser pour Black Widow à 100 jours de la sortie du film.

Marvel Studios compte les jours avant la sortie du film Black Widow. A 100 jours de la sortie américaine (le 1er mai) Marvel Studios a posté un nouveau teaser pour marquer le coup. C’est un très court teaser et il est majoritairement composé d’images déjà vues. C’est simplement un rappel pour que les gens se souviennent que le film sort bientôt. En France, le film sortira 2 jours avant les US.

See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters in 100 days. pic.twitter.com/YPHlPsBddy

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 22, 2020