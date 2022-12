Sandman : Scène inédite entre Dream et la Mort (vidéo)

Découvrez une scène inédite entre La Mort et Dream vis à vis de son rôle et de la vie, de la saison 1 de Sandman

Netflix a un « Esprit de Noël » assez étrange, notamment quand il s’agit de promouvoir leurs programmes originaux.

A l’occasion de Noël, Netflix US a décidé de mettre en ligne une scène inédite de sa série DC Sandman, entre Dream et la Mort, où cette dernière explique son rapport vis-à-vis de son travail et ce qu’elle pense d’elle-même.

Elle devait être à l’origine dans l’épisode intitulé « Le bruit de ses ailes » (1×06) de la saison 1 de Sandman. Si la scène avait déjà été montrée au public de la CCXP 2022, Netflix a décidé de le partager comme cadeau de noël pour les fans de la série. Un cadeau qui parle de vie et de mort, à quelques jours de la célébration de l’une des fêtes les plus « feel-good » de l’année.

Une scène à découvrir en bas d’article, quelque peu philosophique, sur le rapport entre la mort et la fin de vie, ainsi que l’opinion qu’elle a d’elle-même. Si clairement la scène n’a aucun rapport avec les fêtes, elle est intéressante pour la réflexion qu’elle apporte vis-à-vis du poids de la vie face à l’injustice de la mort et l’exercice d’un job que beaucoup qualifieraient d’injuste.

La première saison de 10 épisodes, basée sur la série DC Comics de Gaiman du même nom, suit Morpheus/Dream (Tom Sturridge), la personnification des rêves et l’un des sept Infinis, qui est capturé dans un rituel occulte en 1916. Après avoir été retenu captif pendant 106 ans, Dream s’échappe et entreprend de rétablir l’ordre dans son royaume des Rêves.

Les autres acteurs de la série incluent Boyd Holbrook (Corinthian), Vivienne Acheampong (Lucienne), Patton Oswalt (Matthew the Raven), David Thewlis (John Dee), Gwendoline Christie (Lucifer Morningstar), Jenna Coleman (Johanna Constantine) et Kirby Howell-Baptiste (Death) et Mason Alexander Park (Desire), entre autres.

Sandman : Scène coupée 1X06 – Dream and Death



Crédit photo : ©Netflix