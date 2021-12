Superman : Matthew Vaughn veut faire un film coloré et amusant avec Henry Cavill

Le réalisateur Matthew Vaughn souhaiterait créer une version plus « colorée » et « amusante » de Superman avec à nouveau Henry Cavill dans le rôle principal.

Alors qu’il est en pleine promotion pour son film The King’s Man, Matthew Vaughn a partagé son envie de faire un film Superman qu’il a déjà pitché il y a presque 10 ans à Warner Bros et aimerait faire un jour en gardant Henry Cavill dans le rôle principal.

Dans une interview avec The Wrap, Vaughn a expliqué qu’avant que Warner Bros. ne fasse Man of Steel en 2013, il avait approché le studio avec ses propres idées pour un nouveau film sur le dernier fils de Krypton. « Je voulais désespérément faire un film sur Superman. J’étais désespéré. J’ai présenté un gros film sur Superman avant qu’ils ne fassent Man of Steel », a-t-il déclaré.

Le pitch de Vaughn n’a peut-être pas fonctionné à l’époque, mais il pense toujours que son idée d’un film de Superman plus « amusant » a du potentiel. « Je viens de travailler avec Henry Cavill, qui était adorable, sur Argylle et il est incroyable », a déclaré Vaughn. « Je pense toujours qu’il y a de la place pour un nouveau film de Superman, mais un vrai film de Superman, » dit-il. « Un film de Superman coloré et amusant. Pas un film sombre. »

Le point de vue de Vaughn sur un film plus léger de Superman mettrait toujours en vedette Cavill, car Vaughn dit que lui et Cavill pourraient « faire un grand film de Superman » si l’occasion se présentait.

On sait aussi que Cavill est prêt à reprendre sa cap s’il le faut, reste à savoir ce que les studios on en réserve pour Superman sur grand écran.

Pour l’instant, Vaughn est occupé avec la sortie ce mercredi 22 décembre de The King’s Man Première Mission, préquelle de sa franchise populaire Kingsman.

Source : The Wrap / Crédit ©Warner Bros