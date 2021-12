Killing Eve saison 4 : Premières photos de Villanelle et Eve dans la saison finale

Découvrez les premières images de Villanelle et Eve dans la saison finale de Killing Eve avec Camille Cottin de retour.

Les fans de Killing Eve vont devoir bientôt dire au revoir au duo mortel et improbable (mais splendide) que forment Eve et Villanelle. Sandra Oh et Jodie Comer seront de retour une dernière fois à partir de février 2022 pour conclure leurs aventures et surtout, leur jeu intense de chat et de la souris.

« Eve et Villanelle, après s’être quittées dans un émoi total sur le Tower Bridge à la fin de la saison 3, sont lancées dans la saison 4 en essayant de comprendre ce qu’elles signifient l’une pour l’autre et ce que leur vie représente à présent », a confié la productrice exécutive Sally Woodward Gentle à EW.

Dans la saison 4, Eve se lancera dans une mission de vengeance, tandis que Villanelle trouvera une nouvelle communauté religieuse alors qu’elle cherche à se débarrasser de son étiquette de monstre et à prouver qu’elle peut changer.

Après avoir tué le traître Paul (Steve Pemberton), la patronne du MI6, Carolyn (Fiona Shaw), veut aller au fond (ou est-ce le sommet ?) des Douze et découvrir qui a marqué son fils, Kenny (Sean Delaney), pour la mort. Il convient également de mentionner que Hélène (Camille Cottin) des Douze, n’est pas contente que son assassin, Rhian (Alexandra Roach), ait été envoyé par Villanelle.

Killing Eve revient le 27 février sur AMC et BBC America. La série devrait être disponible en France dans la foulée sur MyCanal.

Killing Eve saison 4 – Teaser