Wonder Woman 1984 : Gal Gadot espère que la suite se déroulera dans le présent

Gal Gadot espère que la suite de Wonder Woman 1984 se déroulera dans le présent.

Officiellement, Wonder Woman 3 n’a pas été annoncé par Warner Bros, mais on sait que Patty Jenkins envisage une trilogie pour son héroïne. Après s’être battu durant la première Guerre Mondiale dans le premier volet, puis avoir fait un saut dans les années 80, on ne sait pas encore ce que Patty Jenkins réserve pour le troisième film s’il voit le jour.

Ce qu’on sait, c’est que son interprète espère faire un bond dans le présent pour le troisième volet : « Je n’irais pas dans les années 60 ou dans les années 40 avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré et qu’il est maintenant temps de passer à autre chose, » a confié Gal Gadot dans une récente interview.

Wonder Woman n’est pas complètement étrangère au monde moderne puisque Batman v Superman et Justice League se déroule dans des périodes plus récentes. Cependant, ce n’est pas tout à fait à propos de Diana, elle n’est qu’un personnage secondaire dans ces films-là. Il serait ainsi intéressant de la voir vraiment sous l’œil de Jenkins dans le monde moderne.

En ce qui concerne Wonder Woman 3, la réalisatrice Patty Jenkins pense que ce sera son dernier film DC et a déjà révélé qu’elle avait déjà écrit l’histoire. « En fait, j’ai concocté une histoire, Geoff Johns et moi avons toute une histoire pour Wonder Woman 3 dont nous sommes super enthousiastes, » a déclaré Jenkins à CinemaBlend.

En attendant de voir si Wonder Woman 3 deviendra réalité, Wonder Woman 1984 sort ce vendredi aux Etats-Unis et sera – on l’espère – dans les salles françaises en janvier.

Source : MTV News / Crédit ©Warner Bros