The Mandalorian : Vous pouvez continuer d’appeler Grogu, Bébé Yoda

Ça ne dérange pas Jon Favreau si vous continuez de faire référence à Grogu comme Bébé Yoda dans The Mandalorian.

Dès le début de The Mandalorian, quand les fans ont découvert cette adorable petite créature verte de la même race que Maitre Yoda, ils ont décidé de le baptiser Bébé Yoda parce qu’on ne connaissait pas son vrai nom. Officiellement, Disney faisait référence à lui en disant « l’Enfant » et Mando l’appelait affectueusement « Petit ».

Il aura fallu attendre l’arrivée d’Ahsoka Tano dans le Chapitre 13 (The Jedi), pour enfin découvrir que « Bébé Yoda » s’appelle en réalité Grogu. Mais même depuis qu’il a officiellement un nom, les fans continuent de l’appeler Bébé Yoda parce que ça sonne bien mieux et qu’il est difficile de changer les habitudes.

« Je l’avais écrit dans le scénario très tôt, et nous l’avons finalement révélé dans la série », a déclaré Favreau lundi dans Good Morning America, où il a officiellement annoncé le spin-off Le Livre de Boba Fett. « Mais bien sûr, tout le monde connaît Grogu sous le nom de « Bébé Yoda ». Ce qui, au fait, nous convient à tous. Nous l’appelons toujours Baby Yoda aussi, mais il préfère qu’on l’appelle «Grogu», si vous le remarquez dans la série. Il réagit quand on prononce son nom. »

Aujourd’hui, ça ne les dérange plus trop qu’on l’appelle mais Favreau n’avait pas trop le même discours l’année dernière : « Dans ce cas particulier, L’Enfant – parce que nous ne nous référons pas à L’Enfant comme le monde se réfère à lui comme « Bébé Yoda » – c’est interdit, » a confié Bob Iger, le big boss de Disney.

Il ajoutait : « J’ai été réprimandé, dans mes premiers e-mails à Jon Favreau, j’ai fait référence dans mes mails à « Baby Yoda ». Cela semblait juste facile. Et je me suis fait taper sue les doigts par Jon plusieurs fois. « Ce n’est pas Baby Yoda! » « OK OK! » [Des rires]. »

Tous les épisodes de The Mandalorian sont disponibles sur Disney+. La saison 3 arrivera dans un, pour Noël 2021.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+