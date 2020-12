Justice League : Zack Snyder tease le rôle important du Joker dans sa version

Zack Snyder fait des révélations sur l’implication du Joker de Jared Leto dans sa version de Justice League.

Jared Leto va faire son retour en Joker dans la nouvelle version de Justice League actuellement en préparation pour HBO Max. Et dans l’histoire de Zack Snyder, le Joker de Jared Leto a volé une Mother Box pour créer un tapis roulant cosmique que Flash utilise pour voyager dans le temps.

Dans une conversation avec TheFilmJunkee, Snyder a mentionné la possibilité d’un comic avec l’artiste Jim Lee pour continuer le scénario du Snyder Cut, et a expliqué : « Le Joker est en quelque sorte impliqué dans le vol de la Mother Box et l’utilise pour créer le tapis roulant. Parce que, dans mon esprit, Cyborg allait toujours faire le calcul et comprendre: « C’est ce que nous devons faire pour remonter le temps et avertir Bruce correctement. » »

Snyder a également déclaré que le comic présenterait potentiellement la mort de Robin aux mains du Joker, ajoutant : « Mais j’ai toujours pensé que le conflit qui se déroulait était Bruce revivant les événements – la mort de Robin et ce qui s’est passé. Je me suis dit : « Ce serait un comic book sympa, même juste la mort de Robin. » Dans ce monde, juste un petit one-off sympa. »

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée pour HBO Max à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

De nouvelles séquences tournées sur huit jours, comprennent notamment des scènes avec le casting principal, y compris Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg). Joe Manganiello (Deathstoke) sera aussi de retour.

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Warner Bros