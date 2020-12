Barbie : Margot Robbie veut surprendre !

Engagée à produire et à jouer Barbie, l’actrice Margot Robbie veut détruire tous les stéréotypes de cette poupée blonde et longiligne.

Blonde et le corps svelte, Margot Robbie est l’actrice parfaite pour incarner Barbie dans un film live action. La comédienne a tenu à préciser que la Barbie du film serait loin de l’image de la célèbre poupée. Elle a envie de surprendre et lui offrir un tout nouveau visage.

« Quoi que vous pensiez, nous allons vous donner quelque chose de totalement différent – la chose que vous ne saviez pas que vous vouliez. » a confié l’actrice à propos du film.

Ce ne serait pas la première fois que Margot Robbie s’amuse à casser les codes de la féminité. Dans le rôle d’Harley Quinn elle nous avait subjugués à incarner cette blonde au goût prononcé pour les paillettes et les couleurs. Mais Margot Robbie a surtout fait ressurgir son côté sociopathe, ses tendances à aimer la violence et surtout être en désaccord avec le monde dans lequel elle vit.

Une expérience cinématographique qui tend à penser que Margot Robbie s’amusera à renverser les codes de la féminité infligés à Barbie depuis des décennies. Josey McNamara, le partenaire de production de l’actrice a lui aussi annoncé qu’ils envisageaient de bouleverser de manière positive les attentes des téléspectateurs. Pour cela, les producteurs n’ont pas hésité à solliciter Greta Gerwig (Lady Bird) à la réalisation et Noah Baumbach (Marriage Story) pour écrire l’histoire.

Barbie, bien plus qu’un film ?

Ce n’est pas la première fois qu’un live action sur Barbie a été présagé. Il y a quelques années, la comédienne Amy Schummer était en pourparlers pour se glisser dans la peau de Barbie. Le film devait montrer la poupée sortir de son monde de jouet et intégrer le monde réel. Le but était de mettre en lumière qu’elle n’était pas si parfaite que ça. Pour cause d’un emploi du temps surchargé d’Amy Schummer, le projet est abandonné.

Une opportunité pour Margot Robbie, qui s’est emparée du personnage dans son studio de production : LuckyChap.

Il ne reste plus qu’à patienter pour redécouvrir l’emblématique Barbie à l’image de la comédienne. Un film qui semble beaucoup plus ambitieux que redorer l’image de Barbie. Nous pouvons espérer que Margot Robbie puisse continuer à faire évoluer l’image de la femme et pourquoi pas lancer sa propre franchise autour du film dirigée par des femmes.

Source : Movie Web / Crédit : droits réservés