Star Wars Les Derniers Jedi : Rian Johnson défend sa vision de Luke Skywalker

Alors que Star Wars L’Ascension de Skywalker vient de sortir, Rian Johnson défend à nouveau son film Les Dernier Jedi

Star Wars L’Ascension de Skywalker vient de sortir et les fans attendaient de voir comment la franchise reprendrait après Les Derniers Jedi. En effet, certains n’étaient pas très contents du film de Rian Johnson mais ce dernier a toujours défendu sa vision. Le réalisateur s’est à nouveau fait attaquer sur les réseaux sociaux et il se défend encore.

Sur Twitter, un fan dit du bien de L’Ascension de Skywalker aux dépends des Derniers Jedi, notamment à propos de Luke : « C’est la meilleure explication que j’ai vu sur comment @rianjohnson a presque détruit le personnage de #LukeSkywalker et presque fait dérailler la franchise. Dieu merci @bad_robot [J.J. Abrams, ndlr] est arrivé et a nettoyé le bordel de Johnson. »

Mais Johnson partage son désaccord : « Gil, je comprends ce point de vue mais je suis totalement en désaccord avec lui. En fait, je pense que cela manque de respect au personnage de Luke en le traitant non pas comme un véritable héros mythique surmontant les blessures et les défauts récurrents, mais comme un personnage de jeu vidéo qui a atteint un pouvoir binaire et permanent »

— Rian Johnson (@rianjohnson) December 20, 2019