Spider-Man No Way Home : Encore plus de Lizard et d’Electro dans des nouveaux spots TV

Encore plus de Lizard, d’Electro, Sandman et de Happy dans de nouveaux spots TV de Spider-Man No Way Home.

A peine une semaine après la seconde bande-annonce, Sony Pictures a dévoilé tout un tas de nouveaux spots TV pour le film qui offre quelques nouveaux plans et aperçu des méchants Lizard (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx avec son nouveau costume), Sandman (Thomas Haden), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) ou encore Doc Ock (Alfred Molina ) qui a encore le plus de temps à l’écran comparé aux autres.

On voit aussi plus de Happy Hogan (Jon Favreau) qui laisse un message sur le répondeur de Peter Parker (Tom Holland), posant la question que tout le monde se pose : « Que se passe-t-il et qui sont ces gars-là ? »

Evidemment, toujours aucune trace de Tobey Maguire et Andrew Garfield alors que les rumeurs sur leur présence ne désenflent pas.

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde. Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côté de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider-Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre.

Spider-Man No Way Home – Spots TV VO