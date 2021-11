Ms Marvel : Une pression et responsabilité intenses pour la co-créatrice

Sana Amanat parle d’une pression et d’une responsabilité intenses pour la série Ms Marvel.

Le MCU est sur le point d’introduire Kamala Khan (Iman Vellani) alias Ms Marvel, une nouvelle héroïne dans le monde de Marvel qui sera sur les écrans de Disney+ en 2022. Kamala Khan est une jeune adoratrice de Captain Marvel qui acquiert ses propres super pouvoirs et fera finalement équipe avec son idole et Monica Rambeau de WandaVision dans le film The Marvels en 2023.

Sana Amanat, la co-créatrice du jeune personnage de comics, a révélé qu’il y avait beaucoup de pression pour donner vie à l’héroïne Marvel, et elle espère juste que le résultat final sera suffisant pour les fans.

Sur Twitter, en réponse à un post de Variety sur le premier aperçu de la série, Sana Amanat, qui est éditrice de comics et a travaillé sur de nombreuses publications Marvel, dont Spider-Man et Captain Marvel, a déclaré : « J’ai travaillé dur avec une équipe incroyable pour donner vie à série. La pression et la responsabilité que nous ressentons tous sont intenses. L’amour que nous avons est immense. En priant, nous pouvons vous rendre tous fiers. »

Been working hard with an incredible team to bring this show to life. The pressure and responsibility we all feel is intense. The love we have is immense. Praying we can make you all proud. https://t.co/em0Sdhyzcv — sana amanat (@MiniB622) November 13, 2021

Il y a beaucoup de raisons d’être nerveuse pour Amanat. La série de comics est l’un des plus grands nouveaux projets solo à avoir été publié par Marvel Comic au cours des dix dernières années, mais c’est aussi parce qu’elle a brisé les barrières. Kamala est la première héroïne pakistanaise-américaine musulmane et elle a contribué à inspirer de nombreux autres groupes et minorités ethniques dans le processus. Porter cela à l’écran est maintenant quelque chose qui est une responsabilité encore plus grande pour l’équipe derrière la série.

La série est réalisée par Adil El Arbi & Bilall Fallah qui sont aussi les producteurs exécutifs. Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy sont à la production exécutive tandis que Bisha K. Ali est scénariste en chef.

Rendez-vous en 2022 sur Disney+ pour découvrir Ms. Marvel.

Crédit ©Marvel Studios/Disney+