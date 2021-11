Le Seigneur des Anneaux : Un anti-héros en personnage principal ?

Un leak révèlerait qu’un anti-héros de la franchise serait le personnage principal de la série Le Seigneur des Anneaux.

Alors que la série ne sera pas diffusée avant septembre 2022, des fuites sur Le Seigneur des Anneaux font surface su la toile. Si pour le moment on ne sait pas qui sera le point central de la série, il se murmure qu’in anti-héros de la franchise de Tolkien serait au cœur de la série d’Amazon.

Selon le compte Twitter Fellowship of Fans, Isildur (joué par Harry Sinclair dans Le Retour du Roi) sera l’un des personnages leaders de la série. Il aurait un rôle central dans le troisième épisode de la série. Si cela est vrai, cette fuite serait la preuve que les deux premiers épisodes de la série seront – comme de nombreuses premières rumeurs l’ont suggéré – un prologue massif en deux parties.

Comme les fans du Seigneur des Anneaux le savent déjà, Isildur était l’homme qui, à la fin de la Seconde Ere, a choisi de ne pas détruire l’Anneau Unique après que Sauron ait été vaincu. Sa décision d’épargner l’Anneau est ce qui a directement conduit aux événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Si Isildur est vraiment l’un des personnages principaux de la série préquelle, cela signifie que la série aura lieu principalement encore plus tard dans la Seconde Ere, que ce que de nombreux fans du Seigneur des Anneaux ne l’avaient supposé auparavant – et après que certains événements majeurs aient déjà eu lieu.

La Seconde Ere est une période de temps qui dure un peu plus de 3 400 ans dans le monde de Tolkien. Selon le canon établi de Tolkien, Isildur n’est pas né avant la 3 209e année de l’ère. Les 100 premières années environ de la vie d’Isildur se déroulent toutes, notamment, sur le grand royaume insulaire de Númenor ; cette période se termine lorsque Númenor est détruit et qu’Isildur et quelques Númenoréens – connus sous le nom des « Fidèles » – naviguent vers la Terre du Milieu.

En conséquence, si la série le positionne comme l’un de ses personnages principaux, elle doit se concentrer sur la corruption et la chute de Númenor. C’est une histoire épique, et c’est une histoire que les fans du Seigneur des Anneaux du monde entier soupçonnent depuis longtemps que la série Amazon traitera à un moment donné. Cependant, la série commençant par la corruption de Númenor par Sauron signifie également que certains des plus grands moments et conflits du Second Age seront soit ignorés, soit brièvement décrits dans les premiers épisodes de la série.

À certains égards, il est logique que la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon fasse d’Isildur l’un de ses personnages principaux. Non seulement c’est quelqu’un que les fans de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux se souviendront, mais ses actions durant la Seconde Ere ont eu un impact énorme sur la quête de Frodon et la Guerre de l’Anneau.

On attend de voir si Isildur sera ou non au centre de la série. Quant à celui qui l’incarnera dans la série, à regarder le casting annoncé, il y a trois choix possibles : Maxim Baldry, Benjamin Walker ou Augustus Prew.

La série Le Seigneur des Anneaux arrive le 2 septembre 2022 sur Amazon.

Source : Inverse / Crédit ©Warner Bros