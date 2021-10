House of the Dragon : Le co-showrunner promet un ton différent de Game of Thrones

La série House of the Dragon rendra hommage à Game of Thrones mais sera différente selon le co-showrunner Miguel Sapochnik.

La série House of the Dragon, qui explorera la famille Targaryen est encore en production et ne sera pas à l’antenne avant l’année prochaine. Pour faire patienter les fans qui ont hâte de retrouver l’univers de Westeros le co-showrunner Miguel Sapochnik a discuté de la série promettant que si elle rendra hommage à la série mère, House of the Dragon aura un ton différent.

S’adressant au Hollywood Reporter à propos de son nouveau film Finch, avec Tom Hanks, Sapochnik a déclaré : « Je pense que nous sommes très respectueux de ce qu’est la série originale. (…). House of le Dragon a son propre ton qui évoluera et émergera au cours de la série. Mais d’abord, il est très important de rendre hommage à la série originale, qui était assez révolutionnaire. Nous nous tenons sur les épaules de cette série et nous sommes ici uniquement grâce à cette série. »

Sapochnik a réalisé certain des épisodes les plus emblématiques de Game of Thrones, notamment « Hardhome » dans la saison 5, « La bataille des bâtards » et « Les vents de l’hiver » dans la saison 6, et « La longue nuit » dans la saison 8.

« C’est une équipe différente, des gens différents, un ton différent. Espérons que ce sera vu comme autre chose. Mais il devra gagner cela – cela n’arrivera pas du jour au lendemain. Espérons que les fans l’apprécieront pour ce qu’elle est. Nous aurons de la chance si nous nous rapprochons un jour de ce qu’était la série originale, alors nous baissons la tête et continuons et espérons que ce que nous proposerons est digne d’avoir un titre à la Game of Thrones. »

House of the Dragon se déroule 200 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

House of the Dragon sera diffusée courant 2022.

Source : THR / Crédit ©HBO