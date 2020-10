Stranger Things saison 4 : Steve, Dustin, Robin et Max réunis sur le tournage (photos)

Une partie du cast de Stranger Things a été vue sur le tournage de la saison 4 à Atlanta.

Joe Keery (Steve), Gaten Matarazzo (Dustin) et Sadie Sink (Max) se sont réunis aux côtés de Maya Hawke dans la peau de son personnage Robin, alors que le tournage de la saison 4 a repris à Atlanta après des mois de pause.

We finally have our first look of Robin in Stranger Things Season 4! pic.twitter.com/Vfxu85RvxH — best of maya hawke (@badpostmaya) October 21, 2020

NEW PHOTOS OF JOE KEERY ON THE SET OF STRANGER THINGS 4 IM GONNA LOSE IT pic.twitter.com/zGOyzPJ2eG — chandler|#TRANSLIVESMATTER ✧ (@Keeryluv) October 21, 2020

La production de la quatrième saison de Stranger Things a commencé en février 2020, les épisodes devant être diffusés au cours de la saison 2020-2021. Cependant, la production de la série a été arrêtée en mars en raison des circonstances sanitaires actuelles, la laissant sans date de sortie. Le tournage a repris à la fin du mois dernier et la nouvelle saison devrait probablement être diffusée l’année prochaine.

sadie’s behind the scenes pics throught the stranger things seasons pic.twitter.com/awxGptgoRl — martina (@mcyfield) October 21, 2020

maya hawke and joe keery on set of stranger things 4 earlier today pic.twitter.com/eQiTbHG8nJ — best of stranger things (@sthingstuff) October 21, 2020

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de la quatrième saison de Stranger Things, mais ce que nous savons, c’est qu’elle explorera davantage la mythologie et ramènera le personnage de David Harbour, Jim Hopper. Hopper est maintenant emprisonné en Russie, où il est sûr de faire face à des dangers à la fois humains … et autres.

Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout, et qui va sans aucun doute replonger la petite ville de Hawkins dans la tourmente.

En attendant d’avoir une date de retour, les trois premières saisons de Stranger Things sont à (re)voir sur Netflix.

