Les Quatre Fantastiques : Marvel trouve ses scénaristes

Le film Les Quatre Fantastiques commence à prendre forme. Après l’annonce de Matt Shakman à la réalisation, le film Marvel trouve ses scénaristes. Selon Deadline, Jeff Kaplan et Ian Springer (Disaster Wedding) sont chargé d’écrire le film qui amènera ces personnages tant attendu dans le MCU.

Toujours selon des sources de Deadline, le duo de scénaristes serait impliqué dans le projet depuis un moment, avant même que Shakman ne soit nommé réalisateur, et ont expliqué où cette prochaine série de films s’intégrera dans l’univers cinématographique Marvel aux côtés du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Kaplan, Springer et Shakman vont maintenant se réunir pour aligner leurs visions de ce projet avant de se plonger complètement dans le scénario.

Pour le moment, notez que rien n’est confirmé, Marvel n’a pas commenté l’information.

Lors de l’événement D23 de Disney ce mois-ci, Feige a confirmé Shakman en tant que réalisateur du film, mais a déclaré que c’était tout ce qu’il avait pour le public à l’époque, sans casting à bord. Feige et Shakman se concentrent désormais sur la recherche d’acteurs pendant l’écriture du scénario.

Les Quatre Fantastiques a été une propriété attendue pour les fans du MCU depuis le moment où Disney a acquis Fox et absorbé tous ses actifs. Depuis, les fans se demandent quand ils obtiendraient cette nouvelle série de films, et Feige a livré cette réponse au Comic-Con de cette année à San Diego, affirmant que le film lancerait la phase 6 dès le 8 novembre 2024. Il sera suivi de deux films Avengers : Avengers : The Kang Dynasty le 2 mai 2025 et Avengers : Secret Wars six mois plus tard.

