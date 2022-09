Avatar : La ressortie en salle contient des images inédites de La Voie de L’eau

La ressortie en salle d’Avatar contient des images inédites de la suite La Voie de L’eau.

Le premier film Avatar, sorti il y a 13 ans est de retour en salles pour une durée limitée afin de préparer les fans à la sortie de la suite prévue cet hiver. Depuis hier, il est possible de revoir le premier film sur grand écran et replonger dans cet univers créé par James Cameron.

Mais le film n’est pas ressorti sans rien, non seulement c’est une version remasterisée en IMAX mais en plus, les spectateurs ont pu découvrir des images inédites d’Avatar 2 La Voie de L’eau. Le studio n’a rien commenté, mais sur la base d’une myriade de publications sur Twitter, il semble y avoir un bref aperçu de La Voie de L’eau à la fin d’Avatar. De plus, et évidemment selon le marché et/ou le cinéma, les images diffusées ne sont pas les mêmes dans tous les cas.

Cette claque émotionnelle qui reste intacte, un pur bonheur ❤️ Je m’attendais pas à voir un aperçu du deuxième film en scène post générique, c’était grandiose et ça promet #Avatar https://t.co/OzNjMGmeNZ pic.twitter.com/yESoM8Hr3L — Maxime (@EternitySystem) September 21, 2022

J’ai revu #Avatar en IMAX 4K Remasterisé, et que c’était beau… j’ai redécouvert le film. Et que dire de la scène inédite à par que nous ne sommes pas prêt pour la dinguerie visuelle qu’on va se prendre. pic.twitter.com/bWVMK4OB1l — Anthony Zeyoung (@AnthonyZeyoung) September 21, 2022

Le film n’a pas vieilli, toujours aussi beau, génial en 4D.

À la fin on a eu un preview du 2nd film en 3D, le rendu était sublime #Avatar pic.twitter.com/z9NvPJImRg — pompompurin fan account (@Steph__en) September 21, 2022

Je viens de voir #Avatar, le remaster en salle ICE chez @Cgrvillenave. 13 ans après sa sortie initiale (2009), je découvre un chef d’œuvre! Des effets spéciaux, à la Bande Originale, c’était une vraiment claque! La scène post crédit était magnifique! Le peuple Zora arrive pic.twitter.com/Crw0vyeuOv — Wyatt (@Wyatt_Toadstool) September 21, 2022

INFO WHAT’S UP Une scène inédite d’AVATAR 2 est diffusée à la fin de la séance de AVATAR REMASTERED On a droit à une scène époustouflante sur la vie marine de Pandora Une raison de plus de (re)apprécier ce chef d’œuvre dans les salles en attendant la suite#Avatar pic.twitter.com/iqWLgA9qqw — What’s Up ? (@whats_upUSA) September 21, 2022

Je sors a l’instant de la projection de #Avatar remasterisé, vous savez le film de @JimCameron que tout le monde aurait oublié. Non seulement c’est un film tout neuf et tout refait, il y a en + une scène ajoutée inédite qui met en place la suite. #AVATARTheWayOfWater — David Fakrikian (@DavidFakrikian) September 19, 2022

Quel bonheur de repartir sur Pandora. Cette version remasterisée est absolument splendide. Quand aux images @officialavatar #AVATARTheWayOfWater elles sont stupéfiantes de réalisme. https://t.co/kSl49arHyY — Geo84 (@Gvaucluse84) September 21, 2022

Le film est ressorti dans les salles Françaises mais aussi en Corée du Sud et d’autres marchés seront ajoutés dans les jours à venir, y compris aux Etats-Unis ce vendredi.

L’Avatar original est le film le plus rentable de tous les temps dans le monde avec plus de 2,847 milliards de dollars récoltés au box office. Écrit et réalisé par Cameron et produit par Cameron et Jon Landau, Avatar met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver.

La Voie de L’eau est la première de plusieurs suites prévues et sortira le 14 décembre prochain.

Crédit ©Fox/Disney