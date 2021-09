Supergirl saison 6 : Révélations sur le mystère de Diggle et Green Lantern (spoilers)

Alors que Kelly devient enfin Guardian dans Supergirl, Diggle lui vient en aide et fait des révélations sur son statut possible de Green Latern. Spoilers.

Cette semaine l’épisode de Supergirl était spécial. Il a été co-écrit par Azie Tesfai qu joue Kelly Olsen et réalisé par David Ramsey qui continue d’avoir une grande importance dans les séries de l’Arrowverse. Et non seulement Ramsey était derrière la caméra mais il a repris son rôle de Diggle adoré des fans.

Diggle se rend à National City après que James, le frère de Kelly, lui ait demandé de venir l’aider. Après l’effondrement de l’immeuble dans le quartier pauvre des Heights, les habitants sont tombés malades (notamment le jeune Joey que Kelly a aidé à sortir d’une mauvaise famille d’accueille il y a quelques semaine et a réuni avec son frère).

Kelly est frustrée par la situation car elle a l’impression que ses ami.e.s ne l’écoute pas alors qu’une communauté complètement ignorée à besoin d’aide. Si Kelly devient enfin Guardian, elle a besoin que les Superfriends l’entendent et l’aide à protéger les plus démunis. Diggle va être de bons conseils et elle va enfin devenir l’héroïne dont sa communauté a besoin.

Deux moments marquants

Ces derniers mois, Diggle est apparu dans plusieurs série de l’Arrowverse a distillé des indices ça et à propos de son futur en tant que Green Lantern. Avec son passage dans The Flash, celui de Supergirl est le plus parlant. Il y a notamment deux moments marquants.

Le premier moment s’est produit au début de l’épisode, dans lequel Kelly a confié à Diggle qu’elle pensait que les Super Friends avaient des angles morts pour remarquer la souffrance des autres. Au cours de la conversation, Diggle a révélé qu’il avait eu l’opportunité de devenir un « genre spécial de héros », mais accepter l’offre signifiait qu’il devrait laisser sa femme Lyla et leurs enfants derrière.

L’implication, semblait-il, était que Diggle avait une chance de devenir Green Lantern mais l’a finalement rejetée pour rester sur Terre avec sa famille. Cela semblait alors être une fin décevante, surtout après que le mystère de ce qui est arrivé à Diggle ait été hypé pendant si longtemps. Puis à la fin de l’épisode, il s’est passé quelque chose qui pourrait tout changer.

Des mondes attendent

Juste au moment où l’épisode touchait à sa fin, quand Brainy de demande à Diggle s’il rentre déjà à Metropolis (c’est là qu’il vit désormais) il dit « Oui. Des mondes attendent ». Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est la phrase exacte que Diggle a entendue lorsqu’il s’est effondré dans l’épisode de The Flash et a été submergé par un chœur de voix.

Cet épisode de Flash faisait également référence à la scène dans laquelle Diggle a ouvert la boîte verte brillante, que de nombreux fans supposent être un anneau de Green Lantern. Diggle, qui avait apparemment laissé tomber l’idée de « devenir un genre spécial de héros », semble avoir changé d’avis. Et quand on regarde l’expression sur le visage de Brainy, il a l’air de savoir quelque chose que nous ne savons pas. Connait-il le destin de Diggle ? Sait-il qu’il deviendra éventuellement Green Lantern ? C’est bien possible.

La question est désormais de savoir où allons nous voir la suite de l’histoire Diggle ? On attend de voir dans quelles séries il reviendra sachant que Supergirl arrive à sa fin et que Black Lightning est terminé (Dig fait un petit clin d’oeil à Jefferson Pearce avec une de ses sages citations). Il y a toujours The Flash, Batwoman et Superman & Lois (Stargirl existe sur une autre Terre et a déjà son histoire Green Lantern). Diggle n’a pas été annoncé dans les 5 épisodes spéciaux crossover de The Flash, mais ce serait une belle surprise de le voir.

Notez aussi qu’il y a une série Green Lantern Corp qui se prépare pour HBO Max avec les mêmes producteurs que l’Arrowverse mais il n’est pas certain qu’elle soit en connexion avec les séries de la CW.

