Spider-Man No Way Home : Topher Grace répond avec humour sur sa présence en Venom

Topher Grace, qui a joué Venom dans Spider-Man 3 répond avec humour sur sa présence dans Spider-Man No Way Home.

Chaque acteur qui a joué dans un film Spider-Man ne peut apparemment pas échapper à la question sur leur présence ou non dans Spider-Man No Way Home. Avec les implications confirmées de Willem Dafoe en Bouffon Vert, d’Alfred Molina en Doctor Octopus (Spider-Man 2) et Electro de Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man 3), il n’est pas étonnant que les questionnements s’élargissent à d’autres méchants.

Alors que tout le monde s’interroge sur le Venom de Tom Hardy, d’autres se demandent si la version de Topher Grace ne sera pas dans le film. Lors d’un AMA sur Reddit, le méchant de Spider-Man 3, a été interrogé à ce sujet. Ce qui est plus surprenant, c’est la joie qu’il semblait éprouver à répondre à la question.

Avec beaucoup d’humour et de second degré, il répond : « S’il vous plaît, gardez ça entre nous, mais oui, je suis dedans », a déclaré Grace en répondant au Redditor Grocho. Il va même jusqu’à raconter une fausse intrigue : « L’intrigue commence avec Peter Parker (Tom Holland) déçu que tout le monde connaisse son identité, puis des trucs fous se produisent avec le Dr Strange et le Dr Octopus (Alfred Molina) entre dans sa dimension. »

Il ajoute : « Puis Electro et le Bouffon Vert sortent de l’un de ces « cercles d’énergie » et ils se disent « C’est l’heure du piétinement des araignées ». Ensuite, Tom Hardy et moi sortons et nous battons l’un contre l’autre et je gagne (évidemment), ce n’est même pas un combat, je lui botte le cul immédiatement. »

Jusque là, ça aurait pu être crédible, mais ça dérape : « Je veux pas en dire trop, mais il y a aussi des acteurs de la série Spiderman originale des années 70, Aquaman et Batman (Affleck, pas Keaton) font un crossover, et grâce au fantôme de Disney Han Solo de L’Ascension de Skywalker, et ce robot Eve de Wall- E. Encore une fois, s’il vous plaît gardez entre nous. »

Après les événements de Avengers: Endgame, Loki et What If…?, le multivers de Marvel semble être plus ouvert que jamais, et certains fans s’attendent à voir le Spider-Man d’Andrew Garfield, ainsi que celui de Tobey Maguire, partager l’écran avec Holland. Les rumeurs vont bon train mais rien n’a encore été confirmé.

Topher Grace joue-t-il le troll ou se trouve-t-il vraiment dans No Way Home ? Dans tout les cas, sa réponse est amusante.

Grace est actuellement dans la sitcom Home Economics de ABC, dont la saison 2 démarre ce mercredi 22 septembre.

Le personnage de Venom incarné par Tom Hardy sera dans les salles le mois prochain, quand à Spider-Man No Way Home, il sort le 15 décembre 2021.

Source : Comic Book / Crédit ©Sony