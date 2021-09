Mort de Willie Garson : Les casts de Sex and the City et White Collar lui rendent hommage

Les casts de Sex and the City et White Collar rendent hommage à Willie Garson, décédé à l’âge de 57 ans.

Les fans de Sex and the City et White Collar (FBI Duo très spécial) sont en deuil. L’acteur Willie Garson qui a incarné Stanford Blatch, le meilleur ami gay de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et Mozzie le sidekick de Neal Caffrey (Matt Bomer), est décédé à l’âge de 57. La cause de la mort n’a pas été révélée.

Garson a également joué dans des séries comme Hawaii 5-0, Code Quantum, Girl Meets World, Big Mouth, Supergirl, Stargate, X-Files, Monk, La Vie à Cinq, NYPD Blue, Ally McBeal, John From Cincinnati, Spin City, Mon Oncle Charlie et bien d’autres.

Au cinéma, il a joué dans Dans la Peau de John Malkovich, Mary à tout prix, Un Jour sans Fin, Freaky Friday ou encore Et si c’était vrai.

Sur Instagram, son fils, Nathen Garson a partagé un hommage touchant à son père : « Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses », a écrit Nathen. « Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis content que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus forte, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis content que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai. »

View this post on Instagram A post shared by Nathen Garson (@nathen_garson)

Garson avait récemment repris son rôle de Starford pour le revival de Sex and the City, intitulé And Just Like That. Le tournage a eu lieu cet été et la série sera bientôt diffusée sur HBO Max. Ses costars lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« La famille Sex And The City a perdu l’un des siens. Notre incroyable Willie Garson », a déclaré Michael Patrick King, producteur exécutif et showrunner de Sex and the City. « Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents tous les jours lors du tournage de And Just Like That. Il était là – nous donnant tout – même lorsqu’il était malade. Sa multitude de dons en tant qu’acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière. »

Cynthia Nixon a partagé une photo d’elle-même et de Garson, accompagnée de la légende : « Si profondément, profondément triste que nous ayons perdu @WillieGarson. Nous l’aimions tous et adorions travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l’écran et dans la vraie vie. Il était une source de lumière, d’amitié et d’histoire du show-business. C’était un professionnel accompli, toujours. » Elle a ajouté : « Mon cœur va à son fils, Nathen Garson. Nathen, j’espère que tu savais à quel point il t’aimait et à quel point il était fier d’être ton père. »

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Kim Cattrall (qui ne revient pas pour le revival) a aussi réagit avec tristesse à la mort de Garson : « Une si triste nouvelle et une perte terriblement triste pour la famille SATC. Nos condoléances et RIP cher Willie xo ».

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Mario Cantone, qui joue son mari Anthony dans la série, a écrit : « Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et juste submergé par la tristesse. Arraché à nous bien trop tôt. Tu étais un don du ciel. Repose toi mon doux ami. Je t’aime. »

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Evan Handler, qui joue Harry le mari de Charlotte, a également partagé ses réflexions, qualifiant la perte de « tragédie » pour la famille Sex and the City. « Willie était un prince, le maire de chaque groupe au sein duquel il a existé, et – plus important encore – un parent. Mon cœur pleure pour son fils. Un homme drôle et accompli. Que Dieu te bénisse », a-t-il écrit.

This is a tragedy for the entire #SATC #AJLT family, for Willie’s family, and for the world. Willie was a prince, the Mayor of every group he ever existed within, and – most importantly – a parent. My heart grieves for his son. A consumate funny man. Bless you. https://t.co/8ssxxG69tU — Evan Handler (@EvanHandler) September 22, 2021

David Eigenberg, qui joue Steve Brady le mari de Miranda, a partagé un portrait de Garson et a écrit simplement : « Willie … le plus beau et le plus beau des hommes. Il n’y a pas mieux. Dors bien mon ami. On se souviendra toujours de toi. »

Willie …the kindest most beautiful beautiful man. There are none better. Sleep well my friend. You will always be remembered pic.twitter.com/pikD19hqQP — David Eigenberg (@DavidEigenberg) September 22, 2021

View this post on Instagram A post shared by Chris Noth (@chrisnothofficial)

Un représentant de HBO et HBO Max a déclaré dans un communiqué : « Willie Garson était dans la vie, comme à l’écran, un ami dévoué et une lumière vive pour tout le monde dans son univers. Il a créé l’un des personnages les plus aimés du panthéon HBO et était membre de notre famille depuis près de 25 ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Son autre rôle marquant fut celui dans White Collar et sa costar Matt Bomer a eu des mots touchants pour son ami : « Willie. Je ne comprends pas. Et ce n’est pas juste », a-t-il écrit. « L’année dernière, tu m’as tellement appris sur le courage, la résilience et l’amour. Je n’arrive toujours pas à imaginer un monde sans toi, où je ne peux pas t’appeler quand j’ai besoin de rire ou d’être inspiré. La dernière chose que tu as faite quand nous avons dit au revoir a été de baisser ton masque (je déteste le covid), de sourire et de me faire un clin d’œil. »

Il a poursuivi : « Je sais que cela ne reflétait pas la douleur que tu traversais, mais c’était révélateur de tout ce que tu étais et que tu es pour moi: quelqu’un qui m’a élevé, qui m’a rendu meilleur et qui toujours, m’a toujours fait sourire. »

View this post on Instagram A post shared by Matt Bomer (@mattbomer)

Tim Dekay, a écrit : « Bon vent, Wilhelm. Tu sais que je t’aime et t’aimera toujours. »

View this post on Instagram A post shared by Tim DeKay (@tim_dekay)

Le créateur de White Collar a écrit : « Au revoir mon ami. Tu étais le meilleur d’entre nous. »

Goodbye my friend. You were the best of us. pic.twitter.com/9t1J9XHk9N — Jeff Eastin (@jeffeastin) September 22, 2021

Garson laisse derrière lui son fils Nathen qu’il a adopté en 2008 alors qu’il avait 7 ans.

Crédit ©HBO/DR

.