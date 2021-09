Matrix Ressurections : Le jeune Morpheus est-il un piège contre l’Elu ? (Théorie)

Une théorie sur Matrix Ressurections pense que le jeune Morpheus est un programme créé pour piéger l’Elu.

Après la sortie de la bande-annonce de Matrix Ressurections, Yahya Abdul-Mateen II a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis un moment : il incarne une jeune version de Morpheus, le personnage joué par Laurence Fishburne dans les premiers films Matrix.

Ce qu’on ne sait pas, c’est pourquoi le personnage a été recasté. La réponse devrait arriver quand le film sortira en décembre, mais le site Screen Rant a quelques suggestions et théories. Il se peut que le film contienne des flashbacks sur la jeunesse de Morpheus, son réveil et son débranchement, ou il se pourrait que le temps marche différemment dans le nouveau film, ce qui signifie que Neo et Trinity sont plus âgés que Morpheus au moment où se déroule le film.

Laurence Fishburne a lui-même confirmé qu’il n’a pas été rappelé pour le film. Si ses services n’ont pas été sollicités mais que le personnage est présent, cela suggère que le changement a quelque chose à voir avec l’intrigue d’origine et non à un changement forcé parce que Fishburne n’était pas disponible.

Le site pensent aussi qu’il se pourrait que le personnage d’Abdul-Mateen soit une forme de Morpheus, et non pas celui que le public connaît – mais plutôt un programme construit par la Matrice pour piéger les nouvelles versions de l’Elu. Avec une nouvelle Matrice, il y a un nouvel « Elu » et il va de soi que la nouvelle Matrice serait conçue avec des protections supplémentaires à l’esprit – telles que des pièges pour Neo.

Morpheus serait en effet un piège efficace pour Thomas Anderson, ayant réussi auparavant à capturer son esprit et à le libérer de la Matrice. L’utilisation d’un programme calqué sur le vrai Morpheus serait un moyen presque infaillible d’empêcher Neo de se libérer à nouveau de la matrice.

Screen Rant pointe aussi le fait que tous les personnages qui ont été recastés dans les films précédents n’étaient pas humains, ils étaient tous des programmes. L’Oracle joué par Gloria Foster dans les deux premiers films a été recasté par Mary Alice pour Revolutions quand Foster est décédée. Le personnage recasté était ainsi un programme dans la Matrice.

Les rumeurs et les théories abondent sur les personnages de Resurrections et certains pensent que le personnage de Jonathan Groff serait potentiellement un agent Smith recasté, joué à l’origine par Hugo Weaving, et le personnage de Priyanka Chopra Jones serait Sati, joué à l’origine par Tanveer K. Atwal. Ces deux personnages sont également des programmes au sein de la matrice. Si les théories sur leur identité dans le nouveau film s’avèrent correctes, alors les seuls personnages majeurs à être recastés dans la franchise sont tous des programmes. Cela pourrait laisser entendre que le nouveau jeune Morpheus dans The Matrix Resurrections est également un programme.

On attend de voir ce que Lana Wachowski a concocté pour ce nouveau volet de Matrix.

Matrix Resurrections sort le 22 décembre 2021.

Source : Screen Rant / Crédit ©Warner Bros