Doctor Who : David Tennant élu meilleur Time Lord

Dans un sondage mené par Radio Times, les fans de Doctor Who ont élu David Tennant leur Time Lord préféré. Tennant, qui a joué le rôle du Docteur entre 2005 et 2010, vient de battre l’occupante actuelle du TARDIS, Jodie Whittaker, avec 10 518 personnes votant pour le dixième docteur contre 10 423 pour le treizième.

Le prédécesseur de Whittaker, Peter Capaldi, est arrivé troisième dans le sondage, suivi de Matt Smith, Tom Baker, William Hartnell, Paul McGann et Christopher Eccleston. Ce dernier a été le premier acteur à jouer le Docteur lors du retour de la série en 2005.

Peter Davison, qui se trouve être le beau-père de Tennant dans la vraie vie et qui a joué le cinquième Docteur au début des années 80, s’est classé à la treizième (et dernière) place. Georgia Tennant a donc son mari en première place et son père en dernier. Le prochain repas de famille devrait être sympa !

« Dix après avoir quitté le TARDIS derrière et après 50 000 votes, il est clair que David Tennant est toujours le parfait 10 des fans de Doctor Who ! » a déclaré Huw Fullerton, rédacteur en chef de la rubrique Sci-Fi et Fantasy de RadioTimes.com, dans un communiqué.

David Tennant 10518 / 21% Jodie Whittaker 10423 / 21% Peter Capaldi 8897 / 18% Matt Smith 7637 / 16% Tom Baker 3977 / 8% William Hartnell 1983 / 4% Paul McGann 1427 / 3% Christopher Eccleston 1144 / 2% Jon Pertwee 1038 / 2% Patrick Troughton 915 / 2% Sylvester McCoy 462 / 1% Colin Baker 359 / 1% Peter Davison 351 / 1%

Tennant reprend actuellement le rôle du Docteur dans une collection d’histoires audio de la société Big Finish. L’acteur a récemment incarné le tueur en série britannique Dennis Nilsen dans la minisérie Des, diffusée ce mois-ci à la télévision britannique. La série n’a pas encore de diffuseur en France.

