Vampire Academy : Premier trailer et photos pour la nouvelle série de vampires (Comic Con)

Premier trailer et photos pour Vampire Academy, la nouvelle série de vampires par la créatrice de Vampire Diaries.

La franchise Vampire Diaries est peut-être terminée, mais Julie Plec reste dans le monde des suceurs de sang avec Vampire Academy. Une première bande-annonce pour l’adaptation de la série de romans de Richelle Mead a été dévoilée durant le panel du Comic Con et elle est à voir en fin d’article.

Créée par Julie Plec et Marguerite MacIntyre – les esprits derrière The Vampire Diaries, The Originals et Legacies – Vampire Academy met en vedette Sisi Stringer dans le rôle de Rose Hathaway, Daniela Nieves dans le rôle de Lissa Dragomir, Kieron Moore dans le rôle de Dimitri Belikov et André Dae Kim dans le rôle de Christian Ozera.

Dans un monde de privilèges et de glamour, l’amitié de deux jeunes femmes transcende leurs classes étonnamment différentes alors qu’elles se préparent à terminer leurs études et à entrer dans la société des vampires. L’une est une puissante royale, l’autre une gardienne à moitié vampire formé pour la protéger contre les sauvages « Strigoi » qui menacent de déchirer leur société, si les luttes internes royales ne font pas le travail en premier.

La bande-annonce se concentre grandement sur l’amitié au cœur de la série, entre Rose et Lissa, alors qu’elles découvrent une mystérieuse menace pour la vie de Lissa. En tant que future gardienne de Lissa, il n’y a rien que Rose ne fasse pour la protéger, même si cela signifie sacrifier sa propre vie pour la sauver.

Le trailer teaser également l’étincelle entre Rose et son entraîneur Dimitri, ainsi que ’attirance croissante de Lissa pour le marginal Christian, qui n’est pas exactement le genre de personne avec qui une future Royale devrait sortir.

En plus de la bande-annonce, des images sont à découvrir.

Vampire Academy sera lancée le 15 septembre sur la plateforme Peacock aux Etats-Unis. La série n’a pas encore de diffuseur français.

Vampire Academy – trailer