Teen Wolf The Movie : Allison est vivante dans la bande-annonce ! (Comic Con)

Le panel du San Diego Comic Con a révélé une première bande-annonce pour le film Teen Wolf.

Après deux ans de convention virtuelle, le Comic Con de San Diego est revenu en personne ce jeudi 21 juillet en Californie. L’un des premiers panels fut celui de Teen Wolf qui revient en force avec un film. Un premier teaser a été dévoile donnant un peu plus de contexte sur ce qui se trame à Beacon Hills.

Jusqu’à présent, via un synopsis, on savait que dans le film « une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall (Tyler Posey), qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté. »

Posey est de retour en tant que Scott McCall, aux côtés des acteurs de la série originale Tyler Hoechlin, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Khylin Rhambo, Amy Workman et Dylan Sprayberry. Mais grâce au teaser et au panel, on en sait désormais un peu plus.

Durant le panel, le créateur Jeff Davis discuté a confié : « J’ai dit à Paramount+ que je ne pouvais pas faire une septième saison, mais je pouvais faire un film. » Puis il ajoute : « J’ai réalisé que nous écrivions un très long film, car nous avons 20 personnages. J’ai réalisé que j’avais écrit une courte saison 7, » a déclaré Davis.

Tyler Posey a aussi donné des nouvelles de Scott et de là où il se trouve quand on le retrouve : « Beacon Hills a mis Scott dans un sale état… Scott voulait s’éloigner. Il vit à Los Angeles, il voulait s’éloigner de Beacon Hills. C’est une personne normale. Il travaille chez le vétérinaire et il est seul. C’est un adulte et il traverse ce que nous traversons tous… il fait face à la réalité d’être un véritable humain. Au lieu d’être un loup-garou qui sauve le monde, il doit trouver comment se sauver lui-même. Nous n’avons jamais vu Scott comme ça, jamais. »

Le teaser présente quelques méchants que les fans connaissent bien : The Oni, qui sont les créatures mêmes qui ont tué Allison (Reed) dans la saison 3, et peut-être plus important encore, le Nogitsune. Le méchant de la saison 3 fait la narration du teaser, qui se concentre sur son désir de vengeance.

Depuis l’annonce du retour de Crystal Reed, les fans se demandent exactement comment son personnage sera intégré à l’histoire. Et sur la base des derniers instants du teaser – dans lesquels Scott dit à Argent (Bourne) qu’elle « est vivante » – on peut dire sans risque de se tromper qu’elle jouera un rôle important dans l’action du présent.

Autres choses à noter dans le teaser : Mason (Rhambo) est devenu policier, Derek (Hoechlin) peut être vu debout à côté de son fils ; et, malheureusement, Stiles est grand absent, ce que nous savions déjà puisque Dylan O’Brien a précédemment dit qu’il ne reviendrait pas.

Pour finir, Davis promet « une fin émotionnelle » mais il dit aussi que ce n’est peut-être pas une fin définitive : « Il y a une discussion pour en faire plus. »

Pour le moment, Paramount+ n’a pas encore dévoilé de date de diffusion mais le film devrait arriver plus tard cette année.

Teen Wolf The Movie – Teaser Trailer Comic Con 2022

