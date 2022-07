House of the dragon : Plongée dans les nouveaux décors de Westeros (featurette)

Une nouvelle featurette montre les nouveaux décors de Westeros et dévoile les enjeux du spin-off House of the Dragon.

A un mois de sa diffusion aux USA et en France, sur OCS, la série House of the Dragon se dévoile de plus en plus.

Avant les prochaines révélations du panel dédié à la série au Comic Con de San Diego et après avoir offert, cette semaine, un premier trailer explicite de la série, OCS présente aujourd’hui une featurette autour des créateur, réalisateur et showrunner, ainsi que la pression et enjeux autour de cette adaptation héritée de l’univers de George R.R.Martin.

Martin qui s’exprime aussi dans cette featurette pour présenter la série ainsi que son implication dans cette dernière inspirée des romans préquelles à Game of Thrones.

Dans cette nouvelle vidéo, on aperçoit les nouveaux décors somptueux de ce spin-off mais également quelques nouvelles images de la série, ses personnages, combats et surtout des divers dragons Targaryen.

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen. Martin et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle, avec Miguel Sapochnik comme réalisateur principal.

Au casting : Emma D’Arcy (Truth Seekers) en tant que princesse Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) en tant que Prince Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) en tant que King Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) en tant qu’Alicent Hightower, Sonoya Mizuno (Devs) en tant que Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) dans le rôle d’Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) dans le rôle de Lord Corlys Velaryon alias The Sea Snake, Fabien Frankel (The Serpent) dans le rôle de Ser Criston Cole et Eve Best (Nurse Jackie) dans le rôle de la princesse Rhaenys Targaryen.

La saison 1 de House of the Dragon, composée de 10 épisodes, sera lancée le dimanche 21 août sur HBO et US+24 sur OCS.

House of the dragon : Featurette A new Reign



Crédit photo : ©HBO