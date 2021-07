Loki : Une connexion entre Valentina Allegra de Fontaine et le TVA ?

La série Loki contiendrait une connexion entre Valentina Allegra de Fontaine et le TVA, mais c’est probablement une coïncidence.

Connexion réelle ou coïncidence ? La série Loki s’est terminée la semaine dernière, mais les fans continuent de décortiquer la série et trouvent des détails amusants. Un de ces détails a été pointé par Kevin Feige lui-même, le patron de Marvel qui semble embrasser cette idée, mais c’est plus un après-coup que quelque chose de délibéré.

Un fan a récemment remarqué que le logo de la Time Variance Authority (Tribunal des Variations Temporelles) – qui figure sur la combinaison de Loki (Tom Hiddleston) et dans tout le siège de l’organisation bureaucratique – semblait avoir un lien avec un autre personnage du MCU : Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), alias Val : Si vous retournez le logo TVA, le lettrage stylisé semble indiquer : « VAL ».

Ce serait un easter egg très malin, reliant le TVA qui contrôle le flux temporel au personnage intrigant de Louis-Dreyfus qui a fait ses débuts dans Falcon et le Soldat de l’Hiver et est réapparu dans la scène post-générique de Black Widow. Mais… ce n’était pas fait exprès.

Le patron du MCU, Kevin Feige, a confirmé lors d’une Watch-Party sur Twitter pour Black Widow que c’était un fan qui avait signalé pour la première fois la connexion VAL-TVA.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans de Marvel reverront bientôt Val, Feige a répondu : « Nous tous, à Marvel Studios, sommes ravis d’avoir @OfficialJLD dans le MCU. » Il a ajouté : « Saviez-vous que le logo TVA à l’envers épelle VAL ? Nous non plus jusqu’à ce que quelqu’un sur Twitter le signale ! »

We 100% agree. All of us at Marvel Studios are excited to have @OfficialJLD in the MCU. Did you know the TVA logo upside spells VAL? Neither did we until someone on Twitter pointed it out! -KF #BlackWidowWatchPartyhttps://t.co/1ivlrEgyiX

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2021