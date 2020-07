The Old Guard : Le comic fait une révélation choquante sur Andy

Le roman graphique The Old Guard fait une révélation choquante sur Andy, le personnage de Charlize Theron dans le film.

The Old Guard est actuellement l’un des plus gros succès de Netflix. Le personnage principal joué par Charlize Theron, Andromache de Scythia alias Andy, est montré comme étant une héroïne pleine de compassion. Mais dans les comics, une facette peu reluisante de son passé est révélé.

Le dernier volume de la saga de Greg Rucka fait une révélation choquant sur Andy. Dans The Old Guard : Force Multiplied #5, il est révélé qu’Andy avait des esclaves. Nile, jouée dans le film par Kiki Layne, découvre des faits troublants sur le passé d’Andy et finit par avoir une confrontation avec Andy concernant une certaine loi 282 du Code d’Hammourabi, un code de droit babylonien de l’ancienne Mésopotamie.

Prise au piège, Andy admet finalement que le code a à voir avec l’esclavage et révèle qu’à un moment de sa très longue histoire, elle était propriétaire d’esclaves. Cela choque Nile au plus profond d’elle-même, étant donné sa propre identité en tant qu’Afro-américaine.

Clairement, Andy a eu une vie compliquée et elle ne vache pas le fait qu’elle n’a pas toujours été quelque de bien : « Tu penses que je suis quelqu’un de bien ? Je suis une putain de tueuse, Nile ! C’est ce que m’a fait cette malédiction d’immortalité ! Cela m’a donné sept millénaires à pratiquer ! Je suis un putain de dieu de la guerre. »

Il sera intéressant de voir si cet aspect du passé d’Andy sera exploré dans la suite si elle est commandée par Netflix. Le film se termine sur une fin ouverte avec le retour de Quynh. On imagine alors bien des fashbacks sur les vies bien remplies des deux immortelles qui étaient inséparables.

La réalisatrice Gina Prince-Bythewood et le créateur Greg Rucka ont des plans pour une trilogie, on attend de voir si elle verra le jour.

The Old Guard est disponible sur Netflix.

Source : Comic Book Ressources / Crédit ©Netflix